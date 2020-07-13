Экономика
Местное время (г. Пермь)Пермский край занял второе место в РФ по уровню падения зарплат
Пермский край занял второе место в списке российских регионов, в которых снизились зарплаты за время самоизоляции, с марта по май 2020 года. Как следует из рассылки Финэкспертизы, белые зарплаты в регионе снизились на 13,9%.
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Происшествия
В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ
Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев назвал работу руководства Хабаровского края плохо организованной.
РИА Новости 05:57
Общество
Залитые нечистотами пляжи в Крыму сняли на видео
Lenta.ru 12:41
Общество
Украинские пограничники не пустили в страну российского актера
Украинские пограничники закрыли на три года въезд в страну российскому актеру из-за посещения Крыма, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 10:20
Общество
Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене
По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:19
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Происшествия
ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ
ФСБ распространила видеозапись задержания в Ростовской области сторонников террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях.
RT на русском 07:04
Общество
Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности
Барбара Луна Сипос, которая до недавнего времени работала администратором, сделала несколько пластических операций на сумму, превышающую 12 миллионов рублей.
Evo-rus.com 09:47
Общество
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»
С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Футбол
Юран: знаю, что «Химки» будут играть в следующем сезоне РПЛ
Главный тренер «Химок» Сергей Юран уверен, что команда выступит в сезоне-2020/21.
Metaratings 10:51
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.
Российская газета 03:13
Авто
Kia отзывает в России более 5 тыс. кроссоверов Seltos
В конце июня Kia временно "заморозила" продажи вседорожников Seltos в России из-за обнаруженного конструктивного дефекта, а теперь из-за него производитель сообщил о начале сервисной кампании.
Новые автомобили 10:38
Здоровье
В Вологодской области отменили самоизоляцию для приезжих и КПП
В Вологодской области в понедельник заявили о снятии ограничений так называемой "второй волны".
Российская газета 10:47
Общество
Назван средний размер пенсии на Украине
Средний размер пенсии на Украине по состоянию на 1 июля 2020 года составил 126 долларов, сообщила пресс-служба пенсионного фонда страны.
Взгляд.ру 12:03
Здоровье
От цирроза печени защитит вкусный и доступный напиток
Американские ученые раскрыли секрет здоровой печени. Они назвали вкусный и полезный напиток, который может снизить риск цирроза.
ToDay News Ufa вчера в 05:59
Спорт
Юрченко ушел в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации по легкой атлетике (ВФЛА) Евгений Юрченко объявил о своей отставке.
Реальное время 11:21
Общество
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге связан с беспечностью некоторых жителей, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 12:29
Кино
Опубликован трейлер мультсериала Star Trek
Газета.Ru 04:22
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Армия и оружие
Российская ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим в Сирии
Газета.Ru 06:56
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Общество
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52