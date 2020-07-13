Экономика

Местное время (г. Пермь)Местное время (г. Пермь)Пермский край занял второе место в РФ по уровню падения зарплат

Пермский край занял второе место в списке российских регионов, в которых снизились зарплаты за время самоизоляции, с марта по май 2020 года. Как следует из рассылки Финэкспертизы, белые зарплаты в регионе снизились на 13,9%.
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