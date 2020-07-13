Экономика
Местное время (г. Пермь)Пермский край занял второе место в РФ по уровню падения зарплат
Пермский край занял второе место в списке российских регионов, в которых снизились зарплаты за время самоизоляции, с марта по май 2020 года. Как следует из рассылки Финэкспертизы, белые зарплаты в регионе снизились на 13,9%.
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Общество
«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий
РИА Новости 07:08
Гаджеты
В Германии на 5 процессоров AMD продается 1 процессор Intel
Статистика говорит, что на 5 CPU AMD продается только 1 CPU Intel.
iXBT.com 09:15
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Общество
Коронавирус в России: число зараженных превысило 730 тысяч человек
За минувшие сутки в России зафиксировали еще 6 537 новых случаев заражения коронавирусом — общее число заболевших достигло 733 699 человек.
Salt Mag 05:11
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Общество
Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности
Барбара Луна Сипос, которая до недавнего времени работала администратором, сделала несколько пластических операций на сумму, превышающую 12 миллионов рублей.
Evo-rus.com 09:47
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Политика
Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
RT на русском 14:17
Общество
Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене
Адвокат журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов рассказал, что ФСБ обвиняет его подзащитного в рассылке шифровок чешским спецагентам.
Городовой 14:43
Здоровье
В Узбекистане разъяснили условия продления карантина
Ташкент, 13 июля 2020, 13:37 — REGNUM Власти Узбекистана могут продлить карантин после 1 августа в случае роста заболеваемости среди населения.
REGNUM 06:37
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Футбол
«Рубин» подписал нападающего с контрактом 1 млн евро
Соглашение рассчитано на один сезон. Заработная плата Деспотовича составит 1 млн евро.
Общественная служба новостей 15:17
Музыка
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа 04:36
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
В Петрозаводске самолет вынужденно садится из-за закурившей пассажирки
Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Сегодня печальную новость появилась от голливудского актера Джона Траволта, который сообщил о смерти своей супруги 57-летней актрисы Келли Престон.
Bimru.ru 04:01
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Космос
Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска
RT на русском 15:07
Шоу-бизнес
Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
Общество
Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%
В Москве в июне от коронавируса умерло на 35% меньше пациентов, чем в мае.
Известия 13:36
Политика
Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона.
Коммерсантъ 05:20
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для части иностранцев
«Законом устанавливается возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания для любого иностранного гражданина, проживающего в России и имеющего дееспособных детей, достигших 18 лет и являющихся гражданами России», —передает ТАСС.
URA.Ru 14:21
Происшествия
В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ
Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
Футбол
Алексей Игонин: «Радует, что „Зенит“ поворачивается лицом к своим воспитанникам»
Радует, что клуб поворачивается лицом к питерским ребятам – в Грозном за «Зенит» сыграли шесть собственных воспитанников.
Петербургский дневник 03:29
Здоровье
В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса
В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru вчера в 14:46