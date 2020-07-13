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Местное время (г. Пермь)Пермский край занял второе место в РФ по уровню падения зарплат
Пермский край занял второе место в списке российских регионов, в которых снизились зарплаты за время самоизоляции, с марта по май 2020 года. Как следует из рассылки Финэкспертизы, белые зарплаты в регионе снизились на 13,9%.
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Пермский край занял второе место в РФ по уровню падения зарплат
Местное время (г. Пермь)вчера в 05:54
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:40, Ашберн
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Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
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В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16
Истребитель ВВС США F-16 разбился при посадке на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико.
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Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии
Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
Общество
Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК 02:51
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Общество
15-летний подросток умер от бубонной чумы на западе Монголии
15-летний подросток умер от бубонной чумы на западе Монголии Новый случай заражения бубонной чумой зафиксирован рядом с границей России.
Экспресс газета 02:59
Экономика
Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Как отмечает Forbes, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на $1,5 млрд, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку.
РБК вчера в 20:47
Общество
В России пенсионеры 53-67 лет получат единовременную выплату
Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Общество
«Северный поток» остановлен на техобслуживание
Компания-оператор Nord Stream AG приостановила работу двух ниток газопровода «Северный поток» для проведения регулярного технического обслуживания.
RT на русском 01:59
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм
В конце января состоялась премьера фантастического фильма «Кома», выпущенный кинокомпанией «Большое кино», принадлежащей братьям Гевонду и Сарику Андреасянам.
RuNews24.ru вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Ранее, 10 июля, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился.
Известия вчера в 22:05
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12 июля в 12:37
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru вчера в 05:25
Экономика
Boeing сократит производство самолетов в два раза
Компания Boeing намерена сократить производство самолетов в два раза из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Финансовая газета вчера в 07:41
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM 12 июля в 15:49
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Политика
Кулеба назвал неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрепление статуса Донбасса в Конституции недопустимо, однако Киев готов рассматривать увеличение полномочий районов Донецкой и Луганской областей.
Невские Новости вчера в 13:21
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Экономика
ЦБ зафиксировал рост переводов из России за границу
ЦБ учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko и Почту России.
Коммерсантъ 01:36
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в особняк Павла Прилучного
Жители загородного поселка, соседи Прилучного, утверждают, что новая хозяйка ведет себя грубо и нередко кричит на домработницу.
Радио Комсомольская правда 02:42