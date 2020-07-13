Экономика
Местное время (г. Пермь)Пермский край занял второе место в РФ по уровню падения зарплат
Пермский край занял второе место в списке российских регионов, в которых снизились зарплаты за время самоизоляции, с марта по май 2020 года. Как следует из рассылки Финэкспертизы, белые зарплаты в регионе снизились на 13,9%.
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Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
ODDS.ru вчера в 00:19
Экономика
Поступил в продажу сахалинский молодой картофель
Стоит отметить, что цена на картофель — 60 рублей за кг.
Сахалин.Инфо 03:55
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Гаджеты
Дорогие гости: AMD Ryzen 3 3100 и 3300X наконец появились в России по цене от 10 тыс. рублей
В нашей стране Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X в коробочном исполнении предлагаются единственной федеральной торговой сетью, а цены способны отпугнуть желающих сэкономить.
3DNews 03:24
Происшествия
Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки
Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04
Общество
Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru 11:38
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
REGNUM 10:31
Общество
Многодетным семьям с детьми до трёх лет предложили предоставлять нянь
Российским многодетным семьям могут бесплатно предоставлять нянь в качестве дополнительной меры социальной поддержки.
Парламентская газета 10:20
Общество
Смертность в Москве в июне увеличилась на 41% к прошлому году
Количество смертельных случаев в Москве в июне 2020 года составило 13 128, что на 41% больше чем, в июне прошлого года (9 268), говорится с сообщении столичного департамента здравоохранения.
Коммерсантъ 14:07
Общество
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер 13:49
Политика
Путин сократил численность центрального аппарата МВД
Владимир Путин сократил численность центрального аппарата МВД РФ до 5834 человек. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ.
Российская газета 13:30
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Кино
Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
РИА Новости 16:32
Футбол
«Монако» хочет приобрести защитника «Краснодара» Рамиреса
Спортивный портал "Чемпионат" сообщает, что в профессиональном футбольном клубе "Монако" активно интересуются игроком позиции защитника Кристианом Рамиресом.
CT news 14:40
Армия и оружие
В России создан легкий скоростной броневик «Стрела»
Специалисты Военно-промышленной компании (ООО «ВПК») разработали семейство новых легких бронеавтомобилей «ВПК-Стрела».
Известия 05:49
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Гаджеты
Google рассекретил дизайн смартфона Pixel 4A
Компания Google случайно опубликовала страничку еще не представленного официально смартфона Pixel 4A в онлайн-магазине Google Store.
Megaobzor.com 12:26
Общество
Залитые отходами пляжи в Крыму сняли на видео
Рамблер 13:32
Общество
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»
С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
Общество
В Калифорнии закроют все рестораны, бары, музеи и кинотеатры
В соответствии с распоряжением губернатора Гэвина Ньюсома, по всему штату будут закрыты бары, рестораны будут работать только на вынос, прекращают работу кинотеатры, музеи и зоопарки, развлекательные центры и ряд других аналогичных учреждений.
РИА Новости 15:39
Общество
Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа
Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа.
RT на русском 13:20
Шоу-бизнес
Айза Анохина рассказала, как над ней издевались в детстве
Айза Анохина в ходе шоу «Осторожно, Собчак» рассказала о том, что в детстве становилась объектом травли со стороны сверстников.
Bimru.ru 09:13
Происшествия
Машина заправки в Шереметьево повредила фюзеляж самолета «России»
В аэропорту Шереметьево водитель заправщика повредил корпус пассажирского самолета авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота»), который должен был следовать рейсом в Сочи.
РБК 16:30
Хоккей
«Миннесота» объявила о подписании контракта с Кириллом Капризовым
Российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», информирует официальный сайт клуба.
Чемпионат 12:09
Кино
Анонсирован новый мультсериал «Звёздные войны: Бракованная партия»
Disney+ заказал новый анимационный мультсериал от Lucasfilm под названием «Звёздные войны: Бракованная партия».
Игромания.ру 12:31