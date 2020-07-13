Коронавирус
Местное время (г. Пермь)Пермский край занял второе место в РФ по уровню падения зарплат
Пермский край занял второе место в списке российских регионов, в которых снизились зарплаты за время самоизоляции, с марта по май 2020 года. Как следует из рассылки Финэкспертизы, белые зарплаты в регионе снизились на 13,9%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пермский край занял второе место в РФ по уровню падения зарплат
Местное время (г. Пермь)вчера в 05:54
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 02:55, Ашберн
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru вчера в 04:52
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета вчера в 13:07
Технологии
Playstation 5 появилась в Amazon
ITZine.ru вчера в 23:35
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском 01:21
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Южнокорейский автоконцерн КИА готовит для российского рынка абсолютно новое исполнение популярного внедорожника Carnival.
Лезги газет вчера в 16:39
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
РБК 01:55
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 12:26
Армия и оружие
В Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие
Украина сообщила об обострении ситуации в Донбассе и гибели трех военных
Командование Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщило о гибели трех украинских военнослужащих после обострения ситуации на линии соприкосновения.
Lenta.ru 02:24
Технологии
В Роскачестве составили рейтинг музыкальных приложений
Эксперты Роскачества сравнили работу популярных музыкальных приложений. Результаты опубликованы на сайте организации.
АБН 02:42
Общество
Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шумные митинги
Жители Хабаровска обратились в городскую администрацию с жалобами на шумные митинги, которые проходят последние несколько дней в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в том числе в ночное время.
ТАСС вчера в 23:18
Армия и оружие
Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет
Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело вчера в 06:58
Общество
Венгрия с 15 июля открывает границы для российских туристов
Уже с 15 июля российские туристы смогут полететь в одну из европейских стран.
КМВ Новости вчера в 04:39
Общество
«Северный поток» временно приостановил работу
Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
Общество
Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа
Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.
Известия 01:03
Происшествия
Утечка топлива из нефтепровода произошла в Хабаровском крае
В результате разгерметизации нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» в Комсомольском районе Хабаровского края произошла утечка топлива.
BFM.ru 01:55
Экономика
Кредиторы Рустама Тарико заказали оценку банка «Русский стандарт»
Владельцы дефолтных облигаций компании Russian Standard, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и входящей в группу Рустама Тарико, инициировали досудебную претензию в адрес акционеров банка «Русский стандарт», 49% акций которого заложены в качестве обеспечения по бондам.
РБК 01:00
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
В Кремле одобрили идею о повышении налога на богатство
Как сообщало ИА REGNUM, более 80 миллионеров из разных стран мира поддержали появившуюся в сети петицию о повышении налогов на богатство.
REGNUM 01:38
Здоровье
Изучением вспышки пневмонии в Казахстане займутся эксперты ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Казахстане Кэролайн Кларинваль сделала заявление по вопросу вспышки пневмонии неизвестного происхождения в стране.
Профиль 02:06
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
РБК вчера в 17:59
Футбол
Журавель: «В матчах „Спартака“ удивительным образом допускаются ошибки не в его пользу»
Комментатор Тимур Журавель заявил, что в матчах чемпионата России с участием московского «Спартака» часто допускаются судейские ошибки не в пользу «красно-белых».
Евро-футбол.ру 02:08
Футбол
«МЮ» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в понедельник, 13 июля, сыграл вничью (2:2) с «Саутгемптоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), тем самым упустив шанс войти в зону Лиги чемпионов.
Известия вчера в 19:07
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Политика
Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала
По словам Михайлова, народ, который вышел в поддержку губернатора Хабаровского края, возмущен тем, что на протяжении 15 лет власти ничего не делали по материалам дела, в котором подозревается глава региона.
Evo-rus.com 02:31