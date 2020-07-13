Экономика
Местное время (г. Пермь)Пермский край занял второе место в РФ по уровню падения зарплат
Пермский край занял второе место в списке российских регионов, в которых снизились зарплаты за время самоизоляции, с марта по май 2020 года. Как следует из рассылки Финэкспертизы, белые зарплаты в регионе снизились на 13,9%.
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Политика
Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране
Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:24
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива более 40 тонн топлива на Таймыре
Говорит Москва 12 июля в 10:31
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
РИА Новости 04:36
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton
В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk 05:07
Кино
Оператор «Матрицы» назвал съемки сиквелов с Вачовски пыткой
Киноафиша России 04:48
Происшествия
У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова
Интерфакс вчера в 08:23
Футбол
Сёмин потребовал отставки Кикнадзе из-за неуважения болельщиков
Бывший тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин обратился к генеральному директору московской команды Василию Кикнадзе, заявив, что тот должен уйти со своего поста.
News.ru 05:09
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
РБК 01:55
Авто
Ford представил новый внедорожник Bronco
Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
Политика
Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране
Палата представителей Ливии - избранный постоянный парламент, действующий на востоке при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, - позволила Египту вмешаться в конфликт с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, указано на сайте законодательного органа.
Газета.Ru 04:40
Шоу-бизнес
Ивлеева подарила Элджею часы за 11 млн рублей
Анастасия не экономила на подарке для любимого и выбрала для него мужской и оригинальный презент стоимостью около 7 миллионов рублей.
Bimru.ru вчера в 12:43
Театры
Новым партнером Высоцкой в «Сценах супружеской жизни» станет Куценко
Культуромания вчера в 13:23
Общество
«Северный поток» временно приостановил работу
Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
Политика
Кулеба назвал неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрепление статуса Донбасса в Конституции недопустимо, однако Киев готов рассматривать увеличение полномочий районов Донецкой и Луганской областей.
Невские Новости вчера в 13:21
Экономика
Правительство РФ выделило «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей
Москва, 14 июля 2020, 10:55 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении авиакомпании «Аэрофлот» госгарантий на кредиты.
REGNUM 03:55
Общество
В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток
«Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла.
REGNUM 03:58
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета вчера в 13:07
Общество
Стажер обвинил журналиста «Дождя» Лобкова в домогательствах
ПолитРоссия 03:26
Общество
Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов
Как отмечают ученые, практически во всех странах мира прослеживается закономерность — очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития.
Lenta.ru 05:05
Общество
Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа
Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа.
RT на русском вчера в 13:20
Игры
Игровая неделя: релиз Mafia перенесли, Sony купила долю в Epic Store, а новый Far Cry выйдет в 2021-м
Игра Halo 3 выйдет на компьютерах уже 14 июля. Об этом на неделе сообщило издание DTF.
Реальное время 11 июля в 17:00
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
Общество
В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом
Больше всего новых случаев выявили в Москве (613), Санкт-Петербурге (281), Ханты-Мансийском автономном округе (268), Свердловской области (245), Алтайском крае (238), Ямало-Ненецком АО (211) и Подмосковье (198).
РИА Новости 03:55
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
Экономика
Китай приготовился к тяжелым временам
Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Lenta.ru вчера в 18:47