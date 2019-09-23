Экономика
URA.RuПермским пенсионерам пересмотрели прожиточный минимум
«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 финансовый год в размере 8777 рублей», — сказано в законе, подписанном губернатором региона Максимом Решетниковым.
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