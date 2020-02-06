Общество
РБКПерсональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете
На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).
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с чего всё началось
На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО). В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец (РБК обнаружил объявление о продаже от 2 февраля).РБКвчера в 21:00
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Происшествия
В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
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Общая выгода В 2020 году Сбербанк первым среди российских кредитных организаций планирует запустить сервис по оформлению страховки, выдаче потребительских займов и выпуску новых банковских карт на кассах магазинов в сельской местности.
Происшествия
В грузинском монастыре убили россиянина
Происшествия
В министерстве образования Хакасии начались обыски
Следователи пришли с обысками в министерство образования и науки РХ, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Происшествия
У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован
Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Футбол
Роналду показал праздничный торт от любимой
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал своим подписчикам в Instagram фотографию праздничного торта, подаренного ему на день рождения.
Происшествия
В Италии скоростной поезд сошел с рельсов
Скоростной поезд сошел в четверг с рельсов в Италии на участке между Миланом и Болоньей, один человек погиб, еще 30 получили ранения, сообщила газета Corriere della Sera.
Происшествия
В Забайкалье девочка задохнулась выхлопными газами в гараже отца
Двухлетняя девочка умерла, задохнувшись выхлопными газами в гараже отца. Точную картину произошедшего установили следователи.
Общество
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О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Здоровье
В Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян
Все россияне и иностранцы, которых эвакуировали из китайского города Ухань и отправили на карантин под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов болезни у них не проявилось, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
Шоу-бизнес
Продюсеру Илье Бачурину приписали роман с подругой дочери
49-летнему кинопродюсеру Илье Бачурину приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, которая учится в Государственном университете управления на PR-специалиста.
Общество
В России появится новый способ обжалования штрафов ГИБДД
Российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Политика
Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку
Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Происшествия
На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов
В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова перенесла дату свадьбы
Балерина решила перенести праздник на субботу 10.10.2020. Тамадой на свадьбе будет подруга Анастасии Волочковой актриса Алла Довлатова.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Саракиб
Подразделения армии Сирии вошли в город Саракиб в провинции Идлиб, бывший форпостом террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), боевики из города бежали, сообщает телеканал Аль-Маядин.
Общество
Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве
Сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар умер в Москве. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на близких семьи.
Политика
Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж
Причина, на которую ссылается военная прокуратура, — туристические поездки Колчина.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Авто
УАЗ выпустил оранжевую «Буханку» за 1 млн рублей
Для сравнения: стартовая цена модели УАЗ "Буханка" фургон начинается от 654 210 рублей.
Экономика
«Магнит» замедлит рост сети в 2020 году
В 2020 г. компания планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерена закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
Авто
Назвали основные ошибки при замене и доливе моторного масла
Эксперты перечислили ошибки при замене и доливе моторного масла Как сообщает ToDay News Ufa, самая главная ошибка который обычно дает о себе знать в ходе эксплуатации автомобиля – это соблюдение рекомендуемого межсервисного интервала, рассчитанного на эксплуатацию автомобиля в «идеальных», среднестатистических условиях.
Общество