Политика
VSE42.RUДрака между депутатами произошла в Раде нового созыва
В среду, 30 октября, после обсуждения очередного вопроса произошла первая драка между депутатами Верховной рады IX созыва.
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Футбол
Джордан Ларссон: Думаю, «Спартак» способен победить «Ростов»
Думаю, мы способны победить в этой игре, - приводят слова нападающего Известия.
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
Происшествия
Пассажир упал на рельсы на станции метро «Маяковская» в Москве
Пассажир упал на жесткий путь на станции метро "Маяковская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
Происшествия
СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве
Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
Происшествия
СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля
Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
Политика
Израиль решил выдать США гражданина России Алексея Буркова
Министр юстиции страны подписал соответствующий ордер, - передает агентство ТАСС. сообщалось, что американские власти подозревают Буркова во взломе платежной системы и краже нескольких миллионов долларов.
Общество
Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока-2»
Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства, разрешение выдано на прокладку части «Северного потока-2» на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Экономика
Акции «Газпрома» обновили максимум с 2008 года
В последний раз цена за акцию превышала отметку в 250 рублей в 2008 году.
Политика
Путин обсудил с Орбаном перспективы нормализации отношений России и ЕС
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсудил перспективы нормализации отношений между РФ и Евросоюзом.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Политика
Песков рассказал о судьбе ректора МГУ
Как известно, президент России Владимир Путин и Владимир Садовничий накануне провели встречу, на которой обсудили вопросы развития университета.
Здоровье
Врачи назвали 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
Врачи перечислили семь главных запретов для людей, у которых наблюдается повышенное давление.
Армия и оружие
Украинским силовикам в Донбассе разрешили ходить по домам и досматривать людей
Украинские силовики получили право входить в жилые дома и иные помещения, а также проводить досмотр граждан и требовать у них документы для проверки.
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
Футбол
«Урал» обыграл «Арсенал» по пенальти в матче Кубка России
«Урал» обыграл тульский «Арсенал» в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Происшествия
Никакой дедовщины: «Я советовал Шамсутдинову обратиться к психиатру»
Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых сослуживцев в военной части под Читой, нужно было обратиться к психиатру еще год назад, поскольку у него были соответствующие жалобы.
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли пять человек
«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Общество
Кузнецова прокомментировала идею об отмене домашних заданий в школе
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но не перегибать палку с их нагрузкой.
Политика
Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату
Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.
Армия и оружие
США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики
Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Футбол
Моуринью выразил готовность возглавить «Арсенал»
Политика
Кудрин посоветовал правительству повысить уровень доверия граждан
Председатель Счётной палаты уверен, что правительству необходимо подумать о соцпрограммах, которые могли бы повысить уровень доверия россиян к мерам кабмина.
Здоровье
Рыбу, вызывающую паралич, могут продавать в Югре
Происшествия
Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери
Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.