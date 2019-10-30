Политика

VSE42.RUVSE42.RUДрака между депутатами произошла в Раде нового созыва

В среду, 30 октября, после обсуждения очередного вопроса произошла первая драка между депутатами Верховной рады IX созыва.
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В Раде нового созыва произошла потасовка между депутатами

РБК10:54

Видео: в Раде нового созыва произошла первая драка депутатов

РЕН ТВ07:47

В раде нового созыва произошла первая стычка

Известия08:24

В Верховной Раде произошла первая драка депутатов нового созыва

Lenta.ru08:01

В Раде нового созыва произошла первая драка

Вести.Ru07:56

В Верховной раде нового созыва произошла первая драка

Газета.Ru11:13

В Раде нового созыва произошла первая драка депутатов

ТАСС07:37
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