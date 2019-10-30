В среду, 30 октября, после обсуждения очередного вопроса произошла первая драка между депутатами Верховной рады IX созыва.

Драка между депутатами произошла в Раде нового созыва

Происшествия СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.

Политика Израиль решил выдать США гражданина России Алексея Буркова Министр юстиции страны подписал соответствующий ордер, - передает агентство ТАСС. сообщалось, что американские власти подозревают Буркова во взломе платежной системы и краже нескольких миллионов долларов.

Общество Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока-2» Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства, разрешение выдано на прокладку части «Северного потока-2» на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Политика Песков рассказал о судьбе ректора МГУ Как известно, президент России Владимир Путин и Владимир Садовничий накануне провели встречу, на которой обсудили вопросы развития университета.

Происшествия Никакой дедовщины: «Я советовал Шамсутдинову обратиться к психиатру» Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых сослуживцев в военной части под Читой, нужно было обратиться к психиатру еще год назад, поскольку у него были соответствующие жалобы.

Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли пять человек «Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Общество Кузнецова прокомментировала идею об отмене домашних заданий в школе Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но не перегибать палку с их нагрузкой.

Политика Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.