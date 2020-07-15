Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
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Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.В источнике
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Какие побочные эффекты добровольцы заметили у вакцины от коронавируса: первые данные
Комсомольская правда08:00