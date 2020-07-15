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КоммерсантъКоммерсантъ

Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса

Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.В источнике
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Какие побочные эффекты добровольцы заметили у вакцины от коронавируса: первые данные

Комсомольская правда08:00

Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса

Коммерсантъ04:19

В России выписали первых испытавших вакцину от коронавируса добровольцев

Lenta.ru03:40

Добровольцы сообщили о побочных эффектах при испытании вакцины от COVID

РБК04:56

Добровольцы Сеченовского университета хорошо перенесли испытания вакцины против COVID-19

ТАСС03:48

Испытатели вакцины от COVID рассказали, сколько им заплатили

URA.Ru05:12

Добровольцы получат по 100 тыс. руб. за участие в испытаниях вакцины от COVID-19

Интерфакс04:17
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Бренд Aurus выпустит бюджетную модель

В настоящее время компания занимается разработкой новой платформы ЕМП-2 для авто Aurus сегмента E и D. Подобные автомобили будут оснащаться полностью электрическими и гибридными агрегатами.
Evo-rus.com02:45
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В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.
РБК07:36
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:50
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ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций

Несанкционированные акции "организованы и спланированы" в Белоруссии штабами двух политиков, которым было отказано в регистрации кандидатами на пост президента, - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, заявила РИА Новости в среду глава Центризбиркома Лидия Ермошина.
РИА Новости08:38
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ФНС России разъяснила условия получения субсидии субъектами МСП

Правительством РФ были утверждены правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576).
Гарант13 июля в 10:05
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Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России

В России необходимо провести модернизацию инфекционной службы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета07:50
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В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля

Как стало известно немецкой версии Motorsport.com, владелец Aston Martin Лоуренс Стролл устроил встречу с четырехкратным чемпионом Формулы 1. Стролл пригласил Феттеля в свой дом в швейцарской деревне Гштад, где предложил спортсмену контракт на 2021 год.
Motorsport.com Россия04:06

ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%

"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
Интерфакс08:02
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