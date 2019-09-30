"Потребуется выделение дополнительных средств от федерального правительства", - сказал Пчелин. Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров.

Первая очередь реконструкции аэропорта Хабаровска завершится в середине 2020 года - Росавиация

Авто Появились фотографии нового Hyundai Tucson Фотошпионам удалось запечатлеть на камеру дорожные испытания модели Hyundai Tucson следующей генерации.

Политика МИД обвинил США в визовой войне Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Политика Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Экономика Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.

Политика Путин прибыл в Париж на прощание с Жаком Шираком Владимир Путин прибыл в Парижна церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, скончавшимся 26 сентября.

Политика Украина рассчитывает на подписание новой программы с МВФ в декабре Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины рассчитывает подписать новую трёхлетнюю программу с Международным валютным фондом (МВФ) в декабре.

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Шоу-бизнес Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.

Происшествия В Зауралье депутат, напавший на госслужащего, заплатит штраф Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. Приговор вступил законную силу.

Происшествия Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Автоспорт В Сочи Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России 2019 Льюис Хэмилтон финишировал на первом месте в гонке Гран-при России 2019. Второе место занял напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас.

Экономика Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".

Гаджеты Назван рейтинг лучших смартфонов 2019 года Рейтинг лучших смартфонов 2019 года по соотношению цена и функциональность 27 сентября опубликовало издание Business Insider.

Армия и оружие Шойгу рассказал о планах РФ по отражению агрессии Глава оборонного ведомства России заявил о том, что Россия готовится к отражению агрессии со стороны Соединенных Штатов.

Политика Президент Грузии призвала вести диалог с Россией Тбилиси и Москва должны вести диалог, утверждает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Здоровье Специалисты назвали неочевидные симптомы рака печени Специалисты перечислили четыре симптома, которые могут свидетельствовать о развитии рака печени.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку громкой вечеринкой Голливудская звезда Дженнифер Лопес устроила вечеринку в честь помолвки с Алексом Родригесом.

Футбол Орлов: Черчесов и Карпин не подходят на пост тренера «Спартака» Вчера, 29 сентября, главный тренер красно-белых Олег Кононов покинул свой пост после четвертого подряд поражения команды в Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 октября Курильщицам придется договариваться с домочадцами о том, чтобы курить в квартире или искать другое место для перекура — с 1 октября запрещено разводить огонь на балконах.

Общество ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.

Политика Президентский комитет ПАСЕ приедет в Киев для консультаций Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ближайшее время посетит Киев для консультаций с Украиной.