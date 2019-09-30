Экономика

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияПервая очередь реконструкции аэропорта Хабаровска завершится в середине 2020 года - Росавиация

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"Потребуется выделение дополнительных средств от федерального правительства", - сказал Пчелин. Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров.
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Вторая очередь международного аэропорта в Хабаровске потребует 6,3 млрд

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