"Потребуется выделение дополнительных средств от федерального правительства", - сказал Пчелин. Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров.

Первая очередь реконструкции аэропорта Хабаровска завершится в середине 2020 года - Росавиация

Спорт WADA сомневается в случайности искажений данных московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сомневается в случайном характере возникших искажений в базе данных московской лаборатории.

Транспорт ГИБДД разрешит будущим водителям оспаривать результаты экзаменов Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав.

Игры Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.

Происшествия Дом Семшова ограбили на 20 млн рублей. Пострадала жена футболиста В ночь с 28 на 29 сентября на дом экс-игрока сборной России в деревне Маслово было совершено нападение, в результате которого пострадала супруга футболиста – Лариса Семшова.

Космос Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2.

Политика Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.

Общество Определены самые здоровые российские регионы Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.

Финансы Курс доллара снизился до 64,64 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.

Происшествия Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела Московский городской суд в понедельник приобщил видео задержания актера Павла Устинова к материалам уголовного дела в отношении него, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.

Политика Константин Косачев: О переносе штаб-квартиры ООН Полагаю, ни у кого не будет возражений, если Вашингтон вернется к ответственному поведению и перестанет делать ООН заложником своих собственных внешнеполитических игр.

Здоровье Врачи назвали признаки микроинсульта Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.

Политика Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Происшествия Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.

Происшествия Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.

Недвижимость Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Экономика В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.