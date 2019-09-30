Экономика
Интерфакс - РоссияПервая очередь реконструкции аэропорта Хабаровска завершится в середине 2020 года - Росавиация
"Потребуется выделение дополнительных средств от федерального правительства", - сказал Пчелин. Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров.
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Первая очередь реконструкции аэропорта Хабаровска завершится в середине 2020 года - Росавиация
Интерфакс - Россиявчера в 21:13
Трутнев решит вопрос финансирования второй очереди реконструкции аэропорта Хабаровска
Якутия 24вчера в 23:21
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ГИБДД разрешит будущим водителям оспаривать результаты экзаменов
Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав.
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Газета.Ru 01:36
Финансы
Курс доллара снизился до 64,64 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.
ТАСС 03:05
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Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела
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РИА Новости 03:27
Наука
Описан новый класс химических соединений для создания солнечных батарей
Индикатор вчера в 06:02
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
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Константин Косачев: О переносе штаб-квартиры ООН
Полагаю, ни у кого не будет возражений, если Вашингтон вернется к ответственному поведению и перестанет делать ООН заложником своих собственных внешнеполитических игр.
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Врачи назвали признаки микроинсульта
Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.
Gazeta.SPb 27 сентября в 23:26
Политика
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Ведомости 03:59
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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 28 сентября в 12:34
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Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
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Сбербанк снижает ставки по ипотеке
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Армия и оружие
Тральщик «Владимир Емельянов» вышел на заводские испытания
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Экономика
В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений
Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
ТАСС 03:36
Армия и оружие
«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М
Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
Реальное время 28 сентября в 20:20
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Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ
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Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26