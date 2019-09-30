"Потребуется выделение дополнительных средств от федерального правительства", - сказал Пчелин. Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров.

Первая очередь реконструкции аэропорта Хабаровска завершится в середине 2020 года - Росавиация

Общество Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.

Футбол «Спартак» отправил в отставку Кононова Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.

Политика Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).

Политика Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.

Экономика Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Общество Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.

Происшествия Шестеро напавших на пограничников РФ браконьеров из КНДР арестованы Ранее информировали, что браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников в Японском море.

Происшествия В Уфе после урока физкультуры скончался первокурсник Студент-первокурсник скончался в Уфе после урока физкультуры. Об этом 29 сентября сообщает ГТРК «Башкортостан».

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Происшествия Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Общество Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».

Происшествия Все лесные пожары в России потушены «На 00:00 мск 30 сентября на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Происшествия Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.

Культура Хидэо Кодзима станет гостем «Вечернего Урганта» Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима станет одним из гостей новых съемок шоу «Вечерний Ургант».

Политика Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS объяснил, почему ПВО королевства не смогла отразить атаки на свои нефтяные объекты.

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

Космос Частный космический «грузовик» собрались построить в России Газета ВЗГЛЯД рассказывала о перспективах частных космических компаний в России.

Политика Трамп записал обращение к народу после попытки импичмента Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента.

Экономика Америка готовит для Китая страшную кару Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.

Происшествия В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником Один человек скончался, еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу в результате столкновении внедорожника и легковушки на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при России Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».