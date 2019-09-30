Экономика
Интерфакс - РоссияПервая очередь реконструкции аэропорта Хабаровска завершится в середине 2020 года - Росавиация
"Потребуется выделение дополнительных средств от федерального правительства", - сказал Пчелин. Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров.
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Трутнев решит вопрос финансирования второй очереди реконструкции аэропорта Хабаровска
Якутия 24вчера в 23:21
Первая очередь реконструкции аэропорта Хабаровска завершится в середине 2020 года - Росавиация
Интерфакс - Россиявчера в 21:13
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:11, Вашингтон
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
РБК вчера в 09:40
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru вчера в 09:33
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru вчера в 12:36
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости 28 сентября в 19:49
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Общество
Финал конкурса «Цифровой прорыв» начался в Казани
Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» начался в Казани, сообщает НСН.
RT на русском 27 сентября в 11:09
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА 27 сентября в 18:00
Происшествия
Шестеро напавших на пограничников РФ браконьеров из КНДР арестованы
Ранее информировали, что браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников в Японском море.
Газета.Ru вчера в 23:30
Происшествия
В Уфе после урока физкультуры скончался первокурсник
Студент-первокурсник скончался в Уфе после урока физкультуры. Об этом 29 сентября сообщает ГТРК «Башкортостан».
REGNUM 01:02
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Происшествия
Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.
Piter.tv вчера в 23:54
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
«На 00:00 мск 30 сентября на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ вчера в 17:54
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Культура
Хидэо Кодзима станет гостем «Вечернего Урганта»
Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима станет одним из гостей новых съемок шоу «Вечерний Ургант».
Русская Планета вчера в 03:52
Политика
Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS объяснил, почему ПВО королевства не смогла отразить атаки на свои нефтяные объекты.
РИА Новости 00:53
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Космос
Частный космический «грузовик» собрались построить в России
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о перспективах частных космических компаний в России.
Взгляд.ру 00:46
Политика
Трамп записал обращение к народу после попытки импичмента
Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента.
ТК Звезда 28 сентября в 18:28
Экономика
Америка готовит для Китая страшную кару
Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
Один человек скончался, еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу в результате столкновении внедорожника и легковушки на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
РИА Новости 00:53
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist вчера в 08:54
Политика
Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия вчера в 01:33
Армия и оружие
В «Грузинском легионе»: Японец воюет на Донбассе, чтобы вернуть России долг за Курилы
Грузинский наёмник отметил, что у многих иностранцев, прибывающий воевать на Украину, имеется боевой опыт.
Военное обозрение вчера в 23:11