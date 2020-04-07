Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

В Уфе врачи закрытой на карантин больницы сдали тест на коронавирус

Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

Роспотребнадзор начал проводить тесты на коронавирус на дому

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

Из Таиланда в Петербург доставят застрявших российских туристов

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.