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Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии
Победа (Бирск)
  • Известия0:30
  • Комсомольская правда2:47
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62 фото3 видео
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.В источнике
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