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В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом
UfacityNews.ru
  • Известия0:30
  • Комсомольская правда2:47
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Если первый результат был сомнительным, то сегодня точно стало известно, что пациентка была была носителем вируса.В источнике
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