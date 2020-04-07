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Если первый результат был сомнительным, то сегодня точно стало известно, что пациентка была была носителем вируса.