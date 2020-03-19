Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПервая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус. По сообщению оперативного штаба по столице, это 79-летняя пенсионерка. Она почувствовала недомогание еще 13 марта.
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В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

РИА Новости04:27

Штаб: Умершая в больнице пожилая пациентка имела целый ряд серьезных хронических заболеваний

Агентство Москва04:02

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

Дождь03:57

Умершая в больнице пожилая пациентка имела целый ряд серьезных хронических заболеваний

Москва 2403:57

В Москве скончалась 79-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом

Московский Комсомолец05:54

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

Lenta.ru04:20

Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Бангладеш

Известиявчера в 06:47
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Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Lenta.ru 02:20
Здоровье

Доктор Мясников назвал срок завершения эпидемии коронавируса в России

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников рассказал, как россиянам приблизить завершение эпидемии коронавируса в стране, и назвал срок, когда коронавирус покинет Россию, информирует "Экономика сегодня".
Народные новости 07:12
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Общество

Мантуров пообещал спад дефицита антисептиков в аптеках

Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, население увидит улучшение уже к следующему понедельнику.
Известия 07:13
Культура

«Крепкому орешку» Брюсу Уиллису исполняется 65

Все знают: где хороший боевик, там Брюс Уиллис. Главному "крепкому орешку" и обладателю десятков наград 19 марта исполняется 65 лет.
Российская газета 03:44
Происшествия

Полковников из ФСБ арестовали окончательно

Московский гарнизонный военный суд практически одновременно рассмотрел ходатайства СКР о продлении до 24 апреля сроков арестов полковникам Фролову, Черкалину и Васильеву, которые заканчивались 24 марта.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Финансы

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 80,16 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 83,3565 рубля.
ПРАЙМ 07:26
Экономика

Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
РИА Новости вчера в 22:13
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Общество

Всех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин

Напомним, в России пока было подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 06:04
Общество

В Венеции в каналах появились дельфины

Газета.Ru вчера в 07:56
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:15
Общество

Playboy останется без печатной версии

Американский журнал для мужчин Playboy перестанет выходить в печатном варианте.
Lenta.ru 03:45
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Технологии

В России изобрели дистанционный термометр для смартфона

19.03.2020 Новый термометр-наклейку, способный передавать информацию о температуре тела на смартфон, представят в России в сентября 2020 года.
Портал Поиск 06:13
Происшествия

Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом

Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Известия 06:17
Шоу-бизнес

Знаменитости задали тренд на фото в откровенных нарядах во время изоляции

Lenta.ru вчера в 13:30
Происшествия

В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Российская газета 02:05
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Мой Брянск вчера в 03:39
Космос

Rocket Lab расширяет присутствие на рынке космических услуг

Красная весна 16 марта в 10:57
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Общество

Госдума приняла закон о регулировании цен на лекарства при эпидемии

Депутаты в третьем чтении приняли законопроект, который позволяет правительству ограничивать максимальную стоимость нежизненно важных лекарств и медицинских изделий в случае угрозы эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.
Коммерсантъ 06:47
Наука

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Происшествия

Самолёт Москва – Пермь подал тревожный сигнал

Москва, 19 марта 2020, 14:30 — REGNUM Самолёт SSJ 100, вылетевший из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги диспетчерам.
REGNUM 07:30
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Технологии

«Тинькофф Мобайл» начал подключать виртуальные сим-карты eSIM

Виртуальный оператор связи «Тинькофф Мобайл» начал подключать пользователей с использованием технологии eSIM, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
Афиша Daily 07:13
Шоу-бизнес

Празднование дня рождения Алисы Юнусовой отменили в последний момент

Каждый день рождения Алисы был запоминающимся — например, 4-летие дочь Тимати и Алены Шишковой отпраздновала в Пушкинском музее.
Woman.ru вчера в 06:33
Космос

Застрявший на Марсе зонд NASA вытащили ударом ковша

На Марсе застрял исследовательский зонд NASA InSight.
РЕН ТВ 07:19
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
Общество

За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России

Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 02:37
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