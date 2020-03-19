Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПервая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус. По сообщению оперативного штаба по столице, это 79-летняя пенсионерка. Она почувствовала недомогание еще 13 марта.
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В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

РИА Новости04:27

Власти сообщили о первой смерти пациентки с коронавирусом в России

РБК04:17

Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Бангладеш

Известиявчера в 06:47

Оперштаб сообщил о смерти в Москве пожилой пациентки с коронавирусом

RT на русском04:01

Умершая в больнице пожилая пациентка имела целый ряд серьезных хронических заболеваний

Москва 2403:57

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

Lenta.ru04:20

В России умерла первая заболевшая коронавирусом

Территория.Самара04:15
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Экономика

«Северный поток – 2» получил €712 млн от австрийской OMV

Австрийская нефтегазовая компания OMV выделила 712 миллионов евро для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает пресс-служба компании.
ФАН вчера в 15:41
Экономика

Рубль назван второй по волатильности валютой в мире

Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 01:30
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:40
Общество

Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую

Футболист Андрей Аршавин подал иск к бывшей спутнице жизни и матери трех общих детей – телеведущей Юлии Барановской.
Суть событий вчера в 07:31
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку

Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Газета.Ru вчера в 08:03
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
РИА Новости 03:29
Общество

Свердловские власти просят жителей прекратить скупать гречку

Свердловские власти просят жителей прекратить скупать гречку Штаб против коронавируса сообщил, что в регионе достаточно продуктов питания.
Екатеринбург-ТВ 02:55
Музыка

Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса

Музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в официальном аккаунте шоу в Instagram.
ФАН вчера в 09:57
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Известия вчера в 23:01
Экономика

Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 06:24
Политика

Путин допустил голосование на дому по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин допустил проведение голосования по поправкам в Конституцию на дому.
Piter.tv вчера в 13:18
Экономика

Мишустин пообещал туроператорам компенсацию по невозвратным билетам

Минфин и Минэкономразвития в ближайшее время разработают порядок компенсации убытков для туроператоров по невозвратным билетам.
Известия 04:12
Политика

Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
NewInform 03:43
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Падение составила больше 13%, - передает агентство ТАСС. Нефть дешевеет на фоне ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 14:01
Общество

Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии, Лотар Вилер высказал мение, что пандемия коронавируса COVID-19 может пролиться еще два года, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 17 марта в 19:59
Здоровье

В НИИ гриппа назвали сроки окончания в России эпидемии коронавируса

Медицинский специалист НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России, уточнив, что к лету инфекция сойдёт на нет, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Экономика

Cargo Logic Air складывает крылья

Британская авиакомпания Алексея Исайкина сворачивает работу Владелец крупнейшего в России грузового авиахолдинга «Волга-Днепр» Алексей Исайкин поставил на паузу работу своей британской авиакомпании Cargo Logic Air и ведет переговоры с британскими авиавластями о приостановке ее сертификата эксплуатанта.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти

По данным Reuters, государственная нефтехимическая компания Китая (Sinochem) решила отказаться от закупок у «Роснефти» в силу санкций США.
LentaChel.ru 04:34
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Самая высокая средняя номинальная зарплата в 2019 году была на Чукотке — 106,8 тыс. руб. в месяц, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 04:07
Происшествия

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на миллиард рублей

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей.
Lenta.ru 03:08
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
РБК 04:30
Шоу-бизнес

Елена Темникова призналась, что вколола в щеки жир с живота

Врачи взяли жир с живота Темниковой, извлекли из него стволовые клетки и вкололи их в щеки.
Народные новости 01:29
Общество

Роскачество нашло сахар и консерванты в томатном соке

Как сообщили в Роскачестве, в соке четырех торговых марок эксперты обнаружили добавленный сахар, информацию о котором производители не указали ни в составе, ни в наименовании продукта.
РБК 03:39
Общество

За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России

Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 02:37
Гаджеты

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Ferra вчера в 10:46
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
Общество

«Аэрофлот» отменяет рейсы в США, ОАЭ и Португалию

«Аэрофлот» до 30 апреля отменяет рейсы в Вашингтон, Лос-Анджелес, Майами, Дубай и Лиссабон.
НТВ вчера в 16:41
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