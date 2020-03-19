Коронавирус
Lenta.ruПервая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус. По сообщению оперативного штаба по столице, это 79-летняя пенсионерка. Она почувствовала недомогание еще 13 марта.
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Экономика
«Северный поток – 2» получил €712 млн от австрийской OMV
Австрийская нефтегазовая компания OMV выделила 712 миллионов евро для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Экономика
Рубль назван второй по волатильности валютой в мире
Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Общество
Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую
Футболист Андрей Аршавин подал иск к бывшей спутнице жизни и матери трех общих детей – телеведущей Юлии Барановской.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку
Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ
Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Общество
Свердловские власти просят жителей прекратить скупать гречку
Свердловские власти просят жителей прекратить скупать гречку Штаб против коронавируса сообщил, что в регионе достаточно продуктов питания.
Музыка
Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса
Музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в официальном аккаунте шоу в Instagram.
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина
Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Экономика
Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Политика
Путин допустил голосование на дому по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин допустил проведение голосования по поправкам в Конституцию на дому.
Экономика
Мишустин пообещал туроператорам компенсацию по невозвратным билетам
Минфин и Минэкономразвития в ближайшее время разработают порядок компенсации убытков для туроператоров по невозвратным билетам.
Политика
Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Падение составила больше 13%, - передает агентство ТАСС. Нефть дешевеет на фоне ситуации с коронавирусом.
Общество
Пандемия коронавируса может продлиться два года
Президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии, Лотар Вилер высказал мение, что пандемия коронавируса COVID-19 может пролиться еще два года, пишет РИА Новости.
Здоровье
В НИИ гриппа назвали сроки окончания в России эпидемии коронавируса
Медицинский специалист НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России, уточнив, что к лету инфекция сойдёт на нет, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.
Экономика
Cargo Logic Air складывает крылья
Британская авиакомпания Алексея Исайкина сворачивает работу Владелец крупнейшего в России грузового авиахолдинга «Волга-Днепр» Алексей Исайкин поставил на паузу работу своей британской авиакомпании Cargo Logic Air и ведет переговоры с британскими авиавластями о приостановке ее сертификата эксплуатанта.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти
По данным Reuters, государственная нефтехимическая компания Китая (Sinochem) решила отказаться от закупок у «Роснефти» в силу санкций США.
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами
Самая высокая средняя номинальная зарплата в 2019 году была на Чукотке — 106,8 тыс. руб. в месяц, следует из данных Росстата.
Происшествия
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на миллиард рублей
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
Шоу-бизнес
Елена Темникова призналась, что вколола в щеки жир с живота
Врачи взяли жир с живота Темниковой, извлекли из него стволовые клетки и вкололи их в щеки.
Общество
Роскачество нашло сахар и консерванты в томатном соке
Как сообщили в Роскачестве, в соке четырех торговых марок эксперты обнаружили добавленный сахар, информацию о котором производители не указали ни в составе, ни в наименовании продукта.
Общество
За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России
Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Гаджеты
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Общество
«Аэрофлот» отменяет рейсы в США, ОАЭ и Португалию
«Аэрофлот» до 30 апреля отменяет рейсы в Вашингтон, Лос-Анджелес, Майами, Дубай и Лиссабон.