Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПервая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус. По сообщению оперативного штаба по столице, это 79-летняя пенсионерка. Она почувствовала недомогание еще 13 марта.
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Первый случай смерти от коронавирусной инфекции подтвержден в Хорватии

ТАСС08:51

В Москве умерла заразившаяся коронавирусом пожилая женщина

РИА Новости05:23

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

Lenta.ru04:20

Умершая в больнице пожилая пациентка имела целый ряд серьезных хронических заболеваний

Москва 2403:57

В Москве скончалась 79-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом

Московский Комсомолец05:54

Штаб: Умершая в больнице пожилая пациентка имела целый ряд серьезных хронических заболеваний

Агентство Москва04:02

Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Бангладеш

Известиявчера в 06:47
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Происшествия

Адвокат сообщил о возможной компенсации семье убитой Соколовым девушки

RT на русском 08:22
Единоборства

UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона

RT на русском 01:36
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru вчера в 00:00
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
RT на русском 17 марта в 11:38
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Общество

Число зараженных коронавирусом в РФ возросло до 199

По данным Роспотребнадзора, число инфицированных в Москве возросло на 12 человек, в Подмосковье — на пять.
Известия 09:14
Экономика

Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
REGNUM 00:20
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:15
Экономика

Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Вести.Ru 05:56
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Здоровье

Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Live24 вчера в 07:36
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru вчера в 13:49
Экономика

До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса

Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 10:46
Политика

Владимир Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года

Москва, 19 марта 2020, 10:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания граждан РФ.
REGNUM 03:47
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в РФ

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников поделился прогнозом о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом.
ФАН 06:35
Происшествия

Коронавирус подтвержден у шахматиста из Ирландии в Мурманске

Лаборатория Новосибирского института "Вектор" подтвердила наличие коронавируса у гражданина Ирландии, госпитализированного с подозрением коронавирус 16 марта, после участия в шахматном турнире в Мурманске.
ТАСС 06:00
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Хоккей

Умарк опроверг слова о том, что не вернется на Кубок Гагарина

Шведский хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк опроверг слова о том, что не вернется в Россию на Кубок Гагарина, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:13
Гаджеты

Huawei начинает принимать предзаказы на Р40 Lite в России

Китайская компания, ставшая жертвой санкицонной политики властей США, начинает в России принимать заказы на новые смартфоны серии Р40 – модели с индексом Lite, которые имеют развитые фото- и видеовозможности, а также отлично подойдут любителям игр.
Faktom 09:06
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности из-за коронавируса

Компания подчеркивает, что с января 2020 года из-за общей ситуации угрозы распространения коронавируса, а в последние дни с резким ростом курса иностранной валюты путешествия в Азию стали значительно менее популярны, а правительства Индии, Бутана и Непала ввели запреты на въезд всех иностранных туристов.
Интерфакс 08:40
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости 08:56
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
Здоровье

В Тверской области ввели режим повышенной готовности

Тверь, 19 марта 2020, 14:29 — REGNUM Режим повышенной готовности для профилактики и предотвращения распространения коронавируса введён в Тверской области, постановление об этом подписал Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 19 марта.
REGNUM 07:29
Экономика

Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
РИА Новости 06:36
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Авто

Суперкар Aston Martin Valkyrie появился на дорогах

Valkyrie британская марка разработала при поддержке Red Bull Advanced Technologies и AF Racing.
CarsWeek.ru вчера в 12:02
Происшествия

В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
ТАСС 09:10
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