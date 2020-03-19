Коронавирус
Lenta.ruПервая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус. По сообщению оперативного штаба по столице, это 79-летняя пенсионерка. Она почувствовала недомогание еще 13 марта.
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Политика
Лукашенко назвал абсолютной глупостью закрытие Россией границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие странами-соседками своих территорий для иностранцев с целью предотвращения распространения коронавируса является абсолютной глупостью.
Финансы
Стартовала продажа валюты из ФНБ Минфином
Министерство финансов России направило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и открыло ее продажу для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Политика
Путин отказался считать себя царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Общество
Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин
Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Общество
Первый российский город ввел режим ЧС
"С 18 марта 2020 года городской межведомственной комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города Абакана введен режим ЧС", — говорится в сообщении.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Авто
Volkswagen показал пикап Volkswagen Amarok нового поколения
В 2019 году между концернами Volkswagen и Ford было заключено соглашение, по условиям которого Amarok второй генерации и новому среднеразмерному пикапу Ford Ranger достанутся одни и те же основные узлы и агрегаты.
Экономика
Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть
Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Здоровье
Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом
Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Происшествия
В Прикамье 697 человек находятся под наблюдением по коронавирусу
По состоянию на 19 марта количество людей, находящихся под наблюдением по коронавирусу в Пермском крае, увеличилось до 697 человек.
Происшествия
Замминистра ЧС Татарстана задержан по подозрению в мошенничестве
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти
По данным Reuters, государственная нефтехимическая компания Китая (Sinochem) решила отказаться от закупок у «Роснефти» в силу санкций США.
Авто
Названо подходящее время для продажи подержанного автомобиля
Политика
Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Здоровье
В Ивановской области выявили первый случай заражения коронавирусом
Инфекцию в регион привез мужчина, который ранее путешествовал по Европе. В Ивановской области выявили первый случай заражения коронавирусом.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель
Нефть дешевеет на фоне развития ситуации вокруг коронавируса. Вслед за нею опускается и российская валюта.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета 2020 года.
Происшествия
В Петербурге 19 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»
Общество
В московских магазинах нашли «тележки апокалипсиса»
«В "Ашане" появились тележки апокалипсиса, укомплектованные базовым набором паникера — туалетная бумага, гречка, макароны», — написал он в твите и опубликовал фотографию тележек.