Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПервая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус. По сообщению оперативного штаба по столице, это 79-летняя пенсионерка. Она почувствовала недомогание еще 13 марта.
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Пациентка с коронавирусом умерла в больнице в Москве

ТАСС04:39

В московской больнице скончалась пациентка с коронавирусом

Известия03:57

Штаб: Умершая в больнице пожилая пациентка имела целый ряд серьезных хронических заболеваний

Агентство Москва04:02

Умершая в больнице пожилая пациентка имела целый ряд серьезных хронических заболеваний

Москва 2403:57

В Москве умерла заразившаяся коронавирусом пожилая женщина

РИА Новости05:23

В Москве скончалась 79-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом

Московский Комсомолец05:54

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

Lenta.ru04:20
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Политика

Лукашенко назвал абсолютной глупостью закрытие Россией границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие странами-соседками своих территорий для иностранцев с целью предотвращения распространения коронавируса является абсолютной глупостью.
Lenta.ru 05:33
Финансы

Стартовала продажа валюты из ФНБ Минфином

Министерство финансов России направило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и открыло ее продажу для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Газета.Ru 06:17
Политика

Путин отказался считать себя царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Lenta.ru 02:50
Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Общество

Первый российский город ввел режим ЧС

"С 18 марта 2020 года городской межведомственной комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города Абакана введен режим ЧС", — говорится в сообщении.
Рамблер 06:04
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru вчера в 18:47
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
Авто

Volkswagen показал пикап Volkswagen Amarok нового поколения

В 2019 году между концернами Volkswagen и Ford было заключено соглашение, по условиям которого Amarok второй генерации и новому среднеразмерному пикапу Ford Ranger достанутся одни и те же основные узлы и агрегаты.
Новые автомобили 17 марта в 10:34
Экономика

Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть

Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:38
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
Здоровье

Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом

Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Lenta.ru 17 марта в 08:19
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Evo-rus.com 01:26
Происшествия

В Прикамье 697 человек находятся под наблюдением по коронавирусу

По состоянию на 19 марта количество людей, находящихся под наблюдением по коронавирусу в Пермском крае, увеличилось до 697 человек.
Рифей-Пермь 04:52
Происшествия

Замминистра ЧС Татарстана задержан по подозрению в мошенничестве

Коммерсантъ 17 марта в 13:34
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти

По данным Reuters, государственная нефтехимическая компания Китая (Sinochem) решила отказаться от закупок у «Роснефти» в силу санкций США.
LentaChel.ru 04:34
Авто

Названо подходящее время для продажи подержанного автомобиля

Тарантас Ньюс 16 марта в 00:34
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Здоровье

В Ивановской области выявили первый случай заражения коронавирусом

Инфекцию в регион привез мужчина, который ранее путешествовал по Европе. В Ивановской области выявили первый случай заражения коронавирусом.
Piter.tv 05:09
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель

Нефть дешевеет на фоне развития ситуации вокруг коронавируса. Вслед за нею опускается и российская валюта.
Эхо Москвы вчера в 11:31
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета 2020 года.
News.ru 05:44
Культура

Съемки спецвыпуска сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

Piter.tv 02:29
Происшествия

В Петербурге 19 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 03:53
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем лечении

НТВ 04:35
Происшествия

Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

РИА Новости вчера в 16:52
Общество

В московских магазинах нашли «тележки апокалипсиса»

«В "Ашане" появились тележки апокалипсиса, укомплектованные базовым набором паникера — туалетная бумага, гречка, макароны», — написал он в твите и опубликовал фотографию тележек.
Мослента вчера в 05:11
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