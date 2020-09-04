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Интерфакс
Интерфакс

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.В источнике
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Вечерняя Москва

Первая партия вакцины от коронавируса появилась в трех московских поликлиниках

Вечерняя Москва09:23
RT на русском

Три поликлиники получили первую партию вакцины от COVID-19

RT на русском09:40
РИАМО

Первая партия вакцины против Covid‑19 поступила в три московские поликлиники

РИАМО09:35
РБК

Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в три поликлиники в Москве

РБК10:22
Агентство Москва

Первая партия вакцины против коронавируса поступила в три московские поликлиники

Агентство Москва09:21
Интерфакс

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Интерфакс09:21
Москва 24

В три московские поликлиники поступили партии вакцины против COVID-19

Москва 2409:16

МИД Австрии вызвал посла России из-за ситуации вокруг Навального

Министерство иностранных дел Австрии пригласило для беседы посла России в Вене из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг.
RT на русском10:48

Отец Месси заявил, что пункт об отступных в €700 млн утратил силу

Отец футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе Месси направил письмо главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу, в котором сообщил, что пункт в контракте форварда об отступных в размере 700 миллионов евро не должен применяться, сообщает Marca.
РИА Новости09:06

Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
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В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газета09:20
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В Кремле прокомментировали призывы закрыть «Северный поток-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призывы немецкой оппозиции закрыть проект «Северный поток-2» после ситуации с Алексеем Навальным эмоциональными и не подкрепленными фактами.
Общественная служба новостейвчера в 07:30
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