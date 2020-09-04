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Интерфакс
Интерфакс

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.В источнике
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РБК

Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в три поликлиники в Москве

РБК10:22
Интерфакс

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Интерфакс09:21
РИАМО

Первая партия вакцины против Covid‑19 поступила в три московские поликлиники

РИАМО09:35
Вечерняя Москва

Первая партия вакцины от коронавируса появилась в трех московских поликлиниках

Вечерняя Москва09:23
Агентство Москва

Первая партия вакцины против коронавируса поступила в три московские поликлиники

Агентство Москва09:21
RT на русском

Три поликлиники получили первую партию вакцины от COVID-19

RT на русском09:40
Москва 24

В три московские поликлиники поступили партии вакцины против COVID-19

Москва 2409:16

Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

Деструктивные силы под руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины предприняли попытки неконституционной смены власти в Белоруссии, заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин на заседании министров обороны государств-участников СНГ, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ.
Газета.Ru11:37
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Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Подписанию соглашения предшествовали встречи президента США Дональда Трампа с главой Сербии Александром Вучичем и премьером правительства автономного края Косово и Метохия Авдуллахом Хоти.
Известия12:21

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ru11:10
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Захвативший отделение Альфа-банка в мае в Москве признан невменяемым

Эксперты из института судебной психиатрии имени Сербского признали невменяемым захватившего в мае отделение Альфа-банка в центре Москвы Алексея Барышникова, сообщил ТАСС его адвокат Максим Кичигин.
Коммерсантъ11:48
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ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия20:43
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