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Интерфакс
Интерфакс

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.В источнике
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Агентство Москва

Первая партия вакцины против коронавируса поступила в три московские поликлиники

Агентство Москва09:21
RT на русском

Три поликлиники получили первую партию вакцины от COVID-19

RT на русском09:40
РИАМО

Первая партия вакцины против Covid‑19 поступила в три московские поликлиники

РИАМО09:35
Вечерняя Москва

Первая партия вакцины от коронавируса появилась в трех московских поликлиниках

Вечерняя Москва09:23
РБК

Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в три поликлиники в Москве

РБК10:22
Интерфакс

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Интерфакс09:21
Москва 24

В три московские поликлиники поступили партии вакцины против COVID-19

Москва 2409:16

Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
REGNUM00:42
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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В Сети появился «трейлер» «Довода» Нолана с Никулиным и Мироновым

Наш давний любимец YouTube-канал Super_VHS вернулся со свежей порцией умелых забав, заключающихся в ловком прилаживании звуковых дорожек зарубежных фильмов и сериалов к видеоряду отечественной классики.
Российская газета11:31

Захвативший отделение Альфа-банка в мае в Москве признан невменяемым

Эксперты из Института судебной психиатрии имени Сербского признали невменяемым захватившего в мае отделение Альфа-банка в центре Москвы Алексея Барышникова, сообщил ТАСС его адвокат Максим Кичигин.
Коммерсантъ11:48
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В ООН назвали условия отправления миссии в Белоруссию

Ранее 4 сентября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает победительницей проходивших в стране 9 августа выборов президента, призвала Совет Безопасности ООН направить в страну международную мониторинговую миссию для документации нарушений прав человека, передают «Ведомости».
Известия13:39
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