Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники
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Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.В источнике
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Первая партия вакцины против коронавируса поступила в три московские поликлиники
Агентство Москва09:21