Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи направлена в российские регионы, сообщает пресс-служба Минздрава.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Главные новости к утру 12 сентября

Коммерсантъ00:04
РИА Новости

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы

РИА Новости17:09
РБК

Минздрав сообщил об отправке в регионы первой партии вакцины от COVID-19

РБК18:46
RT на русском

Первая партия вакцины от коронавируса направлена в регионы России

RT на русском17:12
Российская газета

Первая партия вакцины от COVID-19 направлена в регионы

Российская газета18:56
ТАСС

Первую партию вакцины «Спутник V» направили в регионы

ТАСС17:01
Интерфакс

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Интерфакс17:04

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
928

Кучеров спровоцировал драку в концовке матча «Айлендерс» - «Тампа»

Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс".
Газета.Ru01:47

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24

Аналитик Леонков назвал преимущества «второго пилота» Су-57 над ИИ США

Россия уже создала электронную систему для Су-57, которая выполняет функции "второго пилота", пока США пытаются внедрить искусственный интеллект в боевую авиацию, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Экономика сегоднявчера в 11:44
2

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
637

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».
REGNUMвчера в 05:50
2

В России провели более 40,2 миллиона тестов на коронавирус

Более 40,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 210 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости03:48
38