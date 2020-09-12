Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в регионы
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Первую пилотную партию вакцины от новой коронавирусной инфекции направили в регионы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.В источнике
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