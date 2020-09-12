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Аргументы недели
Аргументы недели

Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в регионы

Первую пилотную партию вакцины от новой коронавирусной инфекции направили в регионы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.В источнике
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Эхо Москвы

В российские регионы отправлены первые партии вакцины от нового коронавируса

Эхо Москвы03:31
RT на русском

Первая партия вакцины от коронавируса направлена в регионы России

RT на русском17:12
РБК

Минздрав сообщил об отправке в регионы первой партии вакцины от COVID-19

РБК18:46
Российская газета

Первая партия вакцины от COVID-19 направлена в регионы

Российская газета18:56
РИА Новости

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы

РИА Новости17:09
ТАСС

Первую партию вакцины «Спутник V» направили в регионы

ТАСС17:01
Интерфакс

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Интерфакс17:04

Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»

Себастьян Феттель, являющийся гонщиком "Формулы-1", принял решение заключить трудовой договор с командой под названием "Racing Point" Стоит отметить, что данный коллектив в скором времени будет переименован в "Астон Мартин".
Честный рейтинг букмекеров10 сентября в 06:52

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
RT на русском04:13

Прокаты фигуристов сборной России стартуют без ряда лидеров

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве 12-13 сентября, спортсмены представят на суд специалистов и зрителей программы, с которыми они будут выступать в новом сезоне, по различным причинам болельщики не увидят нескольких лидеров национальной команды.
РИА Новости17:15