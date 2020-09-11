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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи направлена в российские регионы, сообщает пресс-служба Минздрава.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Первую партию вакцины «Спутник V» направили в регионы

Первая пилотная партия вакцины против нового коронавируса "Спутник V" для групп риска направлена в регионы России, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.
ТАСС17:01
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Комсомольская правда

Последние новости на утро 12 сентября 2020: Первая партия российской вакцины «Спутник V» направлена в регионы

Комсомольская правда00:23
РБК

Минздрав сообщил об отправке в регионы первой партии вакцины от COVID-19

РБК18:46
Интерфакс

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Интерфакс17:04
RT на русском

Первая партия вакцины от коронавируса направлена в регионы России

RT на русском17:12
РИА Новости

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы

РИА Новости17:09
ТАСС

Первую партию вакцины «Спутник V» направили в регионы

ТАСС17:01
Коммерсантъ

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России

Коммерсантъ18:39

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
РИА Новостивчера в 16:23
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Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомостивчера в 06:18
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.
РИА Новостивчера в 20:38
6,8K

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.
Известиявчера в 15:16
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В Белоруссии возбудили дело против оппозиционера Кравцова

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении представители Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова, сообщил старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько.
РИА Новостивчера в 14:24
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметки10 сентября в 09:31
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