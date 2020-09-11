Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России
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Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи направлена в российские регионы, сообщает пресс-служба Минздрава.В источнике
С чего всё началось
Первую партию вакцины «Спутник V» направили в регионы
Первая пилотная партия вакцины против нового коронавируса "Спутник V" для групп риска направлена в регионы России, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.
ТАСС17:01
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