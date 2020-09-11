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Вести.Ru
Вести.Ru

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России

Первая партия отечественной вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V" отправлена из Москвы в российские регионы. Об этом сообщает Минздрав России.В источнике
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РБК

Минздрав сообщил об отправке в регионы первой партии вакцины от COVID-19

РБК18:46
Коммерсантъ

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России

Коммерсантъ18:39
РИА Новости

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в российские регионы

РИА Новости17:09
Lenta.ru

Российскую вакцину от коронавируса направили в регионы

Lenta.ru17:10
RT на русском

Первая партия вакцины от коронавируса направлена в регионы России

RT на русском17:12
ТАСС

Первую партию вакцины «Спутник V» направили в регионы

ТАСС17:01
Интерфакс

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Интерфакс17:04

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
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Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ru10 сентября в 13:56
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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В США раскрыли «неслыханное оружие» Трампа

Ранее газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость» написала, что Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали, во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году.
Известия19:06
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Российский фильм «Китобой» отметили призом в Венеции

Российский режиссер Филипп Юрьев, дебютировавший с лентой «Китобой», победил в программе «Венецианские дни», которая является параллельной программой авторского кино Венецианского кинофестиваля, говорится на сайте смотра.
МИР 24вчера в 16:10
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметки10 сентября в 09:31
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Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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Постпредство РФ: ФРГ не передавала в ОЗХО материалы по Навальному

"Заявления официальных лиц Германии относительно направления материалов по российскому гражданину А. Навальному в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) являются недостоверными и не соответствующими действительности", - сказано в сообщении на сайте посольства РФ в Нидерландах.
РЕН ТВ10 сентября в 14:23
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