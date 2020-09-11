Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России
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Первая партия отечественной вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V" отправлена из Москвы в российские регионы. Об этом сообщает Минздрав России.В источнике
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