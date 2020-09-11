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РИА Новости
РИА Новости

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в российские регионы

Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" направили в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава России.В источнике
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РБК

Минздрав сообщил об отправке в регионы первой партии вакцины от COVID-19

РБК18:46
Коммерсантъ

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России

Коммерсантъ18:39
Интерфакс

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Интерфакс17:04
Lenta.ru

Российскую вакцину от коронавируса направили в регионы

Lenta.ru17:10
РИА Новости

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в российские регионы

РИА Новости17:09
ТАСС

Первую партию вакцины «Спутник V» направили в регионы

ТАСС17:01
RT на русском

Первая партия вакцины от коронавируса направлена в регионы России

RT на русском17:12

МВД РФ направит дополнительный запрос в Германию по Навальному

Следователи управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО) готовят дополнительный запрос об оказании правовой помощи в Германию по ситуации с Алексеем Навальным.
МонаВиставчера в 06:12
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Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

"Подлежат рассмотрению 23 сентября 2020 года: рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.
РИА Новости19:08
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