Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".