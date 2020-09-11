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РИА Новости
РИА Новости

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в российские регионы

Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" направили в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава России.В источнике
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РБК

Минздрав сообщил об отправке в регионы первой партии вакцины от COVID-19

РБК18:46
Коммерсантъ

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России

Коммерсантъ18:39
Lenta.ru

Российскую вакцину от коронавируса направили в регионы

Lenta.ru17:10
RT на русском

Первая партия вакцины от коронавируса направлена в регионы России

RT на русском17:12
РИА Новости

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в российские регионы

РИА Новости17:09
URA.Ru

Минздрав России: вакцина от коронавируса направлена в регионы

URA.Ru17:08
ТАСС

Первую партию вакцины «Спутник V» направили в регионы

ТАСС17:01

AMD покажет новые процессоры Zen 3 и видеокарты RDNA 2 в октябре

Вслед за анонсами новой серии графических карт RTX Ampere компании NVIDIA, AMD назвала дату запуска своих новых продуктов, а именно процессоров семейства Zen 3 и графики следующего поколения RDNA 2. Компания AMD уже начала рассылать приглашения на два мероприятия.
Megaobzor.com10 сентября в 14:09
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Иранский министр осудил Charlie Hebdo за карикатуру на пророка

Тегеран, 11 сентября 2020, 08:05 — REGNUM 10 сентября министр культуры и исламской ориентации Аббас Салехи осудил французский журнал Charlie Hebdo за публикацию оскорбительных карикатур на пророка Мухаммеда, заявив, что оскорбление не демонстрирует свободу выражения мнений, а скорее является «поркой тела и души мусульман».
REGNUMвчера в 01:05
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ruвчера в 02:25
2,5K

Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Накануне стало известно, что посредничество замглавы администрации президента России позволило избежать эскалации ситуации в Донбассе и достичь договоренности о расследовании нарушений Украиной режима прекращения огня.
Известия17:28
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В Кузбассе проверят информацию о банкете в колонии строгого режима

Мариинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и следственное управление СК РФ начали проверку публикаций в СМИ о банкете в честь проводов на свободу одного из осужденных колонии строгого режима.
Российская газетавчера в 08:13
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Комплексы ПВО НАТО сбили в Ливии два истребителя МиГ-29

Заместитель директора разведки африканского командования вооружённых сил США контр-адмирал Хайди Берг выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что в небе над Ливией были сбиты два российских истребителя МиГ-29.
Avia.pro17:39
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Исследование показало, что россияне стали больше экономить на бензине

Бум внутреннего туризма в России из-за закрытых границ спровоцировал этим летом рост спроса на бензин, показало исследование банка "Русский стандарт", имеющееся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:27

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Рогозин: модернизация плавучего космодрома может начаться в ноябре

Работы по восстановлению и модернизации плавучего космодрома «Морской старт» могут начаться в ноябре 2020 года, заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в 5 выпуске видео «Линия генерального» на YouTube.
ИА Красная Весна17:48

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Угонщики в России стали выбирать более дешёвые автомобили

В России автоугонщики перестали ориентироваться на люксовый сегмент и стали выбирать более доступные по ценам автомобили, сообщает Газета.Ru со ссылкой на исследование договоров КАСКО, проведённое компанией «Ренессанс Страхование» в срезе за пять лет.
Аргументы и Фактывчера в 08:02

Ученый рассказал, как купить кусочек Луны

Доставленный СССР и США на Землю лунный грунт не продается, но желающие все же могут приобрести кусочек Луны - упавшие на Землю лунные метеориты, однако стоить это будет очень дорого, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
РИА Новости18:09

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
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