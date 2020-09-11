Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в российские регионы
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Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" направили в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава России.В источнике
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