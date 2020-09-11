В Кузбассе проверят информацию о банкете в колонии строгого режима

Мариинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и следственное управление СК РФ начали проверку публикаций в СМИ о банкете в честь проводов на свободу одного из осужденных колонии строгого режима.