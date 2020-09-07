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REGNUM
REGNUM

Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.В источнике
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Lenta.ru

Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустили в гражданский оборот

Lenta.ru17:41
ТАСС

Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

ТАСС17:01
РИА Новости

Российская вакцина «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

РИА Новости17:05
РБК

Первую партию российской вакцины от COVID выпустили в гражданский оборот

РБК17:00
Российская газета

Первая партия вакцины от коронавируса «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот

Российская газетавчера в 16:23
ФедералПресс

Вакцина против коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

ФедералПресс17:15
RT на русском

Первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

RT на русском17:32

Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес

Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены основателя ФБК Алексея Навального Юлии в свой адрес, где она заявила о недоверии и неуважении к нему.
Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес
Ведомостивчера в 10:19
8

В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов

«Резкий рост числа выданных автокредитов в июле связан, в первую очередь, с тем, что в период карантина выдачи этого вида кредита сократились практически в четыре раза и накопленный спрос находит выход при первом возможном случае», — сообщил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
REGNUMвчера в 02:37
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Лишенный сана Сергий Романов рассказал о «прелюбодеянии» Поклонской

По словам Сергия, будучи в браке с Андреем Красильниковым, Поклонская якобы прелюбодействовала с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
ФАНвчера в 13:40
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Захарова призвала Германию назначить спикера по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Германии определить спикера, который мог бы в регулярном формате сообщать о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъ17:10
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБКвчера в 06:42
1K

В Москве назовут лауреатов Национальной анимационной премии «Икар»

Церемония вручения Национальной анимационной премии "Икар", которую весной перенесли из-за пандемии нового коронавируса, пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора на площадке Третьяковской галереи в понедельник.
ТАССвчера в 17:09

Мосгорсуд проверит законность приговора по делу о крушении самолета главы Total

Мосгорсуд во вторник рассмотрит апелляционные жалобы на приговор диспетчерам Александру Круглову и Надежде Архиповой, а также руководителю полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роману Дунаеву, осужденным по делу о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
ТАСС17:14

ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии

Евросоюз решительно осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам, ожидает немедленного освобождения всех задержанных, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новостивчера в 16:07
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Способность переваривать молоко оказалась генетической мутацией

Как указывает ToDay News Ufa, по мнению ученых из университета Иоганна Гутенберга, данной способностью в современное время обладают 90 процентов людей взрослого возраста, однако примерно 5000 лет назад уметь переваривать молоко мог только восьмой житель Земли.
News-24.ruвчера в 05:12
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Данила Козловский изменил Зуевой с Акиньшиной и ушел из семьи

A post shared by Danila Kozlovsky (@danilakozlovsky) on Sep 1, 2020 at 8:56am PDT В интернете сообщают, что виной разрыва крепкой семьи стала актриса Оксана Акиньшина, с которой Козловский сблизился на съемках «Чернобыля», а затем все переросло в бурный роман.
Popcakeвчера в 07:03
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