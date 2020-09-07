Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот
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Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.В источнике
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Первая партия вакцины от коронавируса «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот
Российская газетавчера в 16:23