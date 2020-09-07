Первая партия российской вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V» выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются её поставки в регионы. Об этом заявили в российском Министерстве здравоохранения.

С чего всё началось «Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — говорится в сообщении ведомства. RT на русском 17:32