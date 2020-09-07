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Первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

Первая партия российской вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V» выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются её поставки в регионы. Об этом заявили в российском Министерстве здравоохранения.В источнике
С чего всё началось
«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — говорится в сообщении
 ведомства.
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РБК

Первую партию российской вакцины от COVID выпустили в гражданский оборот

РБК17:00
РИА Новости

Вакцину от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

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ТАСС

Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

ТАСС17:01
RT на русском

Первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

RT на русском17:32
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