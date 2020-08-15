Первая партия вакцины от коронавируса произведена в России
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«Произведена первая партия вакцины, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России, от новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении. Также известно, что первая в мире вакцина от SARS-CoV-2 называется «Спутник V» и предназначена для введения внутримышечно.В источнике
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