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REGNUM
REGNUM

Первая партия вакцины от коронавируса произведена в России

«Произведена первая партия вакцины, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России, от новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении. Также известно, что первая в мире вакцина от SARS-CoV-2 называется «Спутник V» и предназначена для введения внутримышечно.В источнике
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Вести.Ru

Произведена первая партия вакцины НИЦ Гамалеи. Новости на «России 24»

Вести.Ru08:00
РИА Новости

В России произвели первую партию вакцины от коронавируса

РИА Новости07:15
Коммерсантъ

В России произвели первую партию вакцины от коронавируса

Коммерсантъ06:55
RT на русском

Первая партия вакцины от коронавируса произведена в России

RT на русском06:49
Известия

Произведена первая партия разработанной в Центре Гамалеи вакцины от COVID-19

Известия07:33
REGNUM

Первая партия вакцины от коронавируса произведена в России

REGNUM07:12
ТАСС

В России произвели первую партию вакцины от коронавируса

ТАСС07:18

«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ru02:57
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В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоактивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
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За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 6 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 89 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 134 пациента, скончались 6 носителей коронавируса, при этом во всей шести летальных исходах COVID-19 не стал причиной смерти.
Kursk.com04:56
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Китай ведет разработку еще одного истребителя пятого поколения

Telegram-канал "Крылья войны" расскажет о нем. Появление китайского истребителя пятого поколения FC-31 Модель перспективного истребителя под названием F-60 была показана в Пекинском музее авиации еще в сентябре 2011 года и сильно отличалась от других китайских разработок.
ФАНвчера в 13:10