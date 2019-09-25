с чего всё началось

Александр Головин принес "Монако" первую победу в сезоне, оформив дубль и отдав голевую передачу в принципиальном дерби с "Ниццей" - одним из лидеров чемпионата Франции.

Первая победа «Монако» за два месяца: что творит Головин во Франции

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Происшествия Рабочий стал жертвой обрушения породы на шахте под Оренбургом Во время выполнения работ погиб проходчик шахтостроительного управления Гайского горно-обогатительного комбината.

Политика Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.

Армия и оружие Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушного пространства Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. У Су-34 был выключен транспондер, полетный план представлен не был.

Авто Кроссовер Skoda Kamiq становится бестселлером марки Представители пресс-службы чешского автогиганта сообщили, что самой востребованной моделью марки стал небольшой вседорожник Kamiq.

Транспорт МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.

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Политика Памфилова рассказала о вмешательстве ЦИК в выборы в Петербурге Кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК России вмешательства на всех этапах, но Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете".

Шоу-бизнес Заворотнюк составила завещание Семья Заворотнюк, по словам инсайдера, поспешила оформить завещание после того, как актриса пришла в себя.

Общество Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой Согласно результатам социологического исследования, каждый четвертый россиянин (24%) считает наиболее тревожной проблемой кризисные явления в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.

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Политика Абэ заявил о необходимости реформы Совбеза ООН Токио открыто выступает за расширение числа постоянных членов Совбеза ООН Япония считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН, заявил японский премьер Синдзо Абэ.

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Общество В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.

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Энергетика Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза» Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.

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