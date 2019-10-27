РПЛ

RuNews24.ruRuNews24.ruПервая победа Тедеско: «Спартак» обыграл «Локомотив»

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
В остальном, «Спартак» во втором матче подряд относительно провально провел первый тайм. У Бакаева и Шюррле совсем ничего не получалось впереди, Понсе как будто совсем забыл выйти на футбольное поле, а опорники красно-белых то и дело пускали игроков «Локомотива» в свободные зоны.
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