РПЛ
RuNews24.ruПервая победа Тедеско: «Спартак» обыграл «Локомотив»
|21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
|41′
Дмитрий Баринов
|42′
|45′+1′
Зелимхан Бакаев
|55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
|57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
|71′
|73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
|78′
|79′
Джордан Ларссон
|81′
Джордан Ларссон
|85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
|88′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
17
Жемалетдинов
5
Хёведес
14
Чорлука
20
Игнатьев
59
Миранчук
7
Крыховяк
18
Коломейцев
6
Баринов
23
Мариу
19
Эдер
98
Максименко
14
Джикия
29
Кутепов
2
Жиго
6
Дантас
47
Зобнин
23
Ларссон
2 ×
33
Крал
7
Гулиев
19
Понсе
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
В остальном, «Спартак» во втором матче подряд относительно провально провел первый тайм. У Бакаева и Шюррле совсем ничего не получалось впереди, Понсе как будто совсем забыл выйти на футбольное поле, а опорники красно-белых то и дело пускали игроков «Локомотива» в свободные зоны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тедеско объяснил, почему ему не понравилась игра «Спартака» в первом тайме матча с «Локомотивом»
Спорт-Экспрессвчера в 12:08
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:55, Вашингтон
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Здоровье
Люди заболели гаффской болезнью в Тюменской области
В Тюменской области выявлены случаи заболевания гаффской болезнью (по научному – Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия).
Происшествия
В квартире дома в Новокузнецке произошел взрыв
Общество
Исследования: Больше россиян стали копить «на старость»
43% копят «про запас», за два года доля таких людей снизилась на 9%. Доля россиян, которые копят «на старость», стала больше — с 16 до 25%.
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Здоровье
Назван средний возраст диагностики рака в России
Для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин — 64,2 года.
Гаджеты
AMD Ryzen 5 3600X признали лучшим бюджетным игровым CPU
Процессор AMD Ryzen 5 3600X был снова признан бюджетным чипом игрового назначения.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Общество
В ДНР заявили о подрыве вышки сотовой связи в Донецке
Происшествия
В Пермском крае возобновили поиски пропавшего частного самолета
Спасатели в Пермском крае возобновили поиски пропавшего накануне частного легкомоторного самолета, сообщили РИА Новости в МЧС.
Происшествия
В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских, региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
Космос
Россия и Япония могут создать космического робота совместно
Разработчик робота FEDOR может создать нового космического робота совместно с японскими коллегами.
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Культура
Дэвид Линч получил «Оскар» за вклад в кинематограф
Футбол
Фанаты «Арсенала» освистали Джаку
В матче против «Кристал Пэлас» «Арсенал» вёл со счётом 2:0, но упустил победу и добился лишь ничьей.
Гаджеты
Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS
Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Политика
СМИ: Лейтенанты не могут уволиться по своему желанию из вооруженных сил
Источники газеты говорят о негласном распоряжении министра обороны и утверждают, что проблема носит массовый характер.
Происшествия
В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем
Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса
Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
Спорт
Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщают РИА «Новости».
Гаджеты
Samsung утвердила дизайн и характеристики Samsung Galaxy S11
Инсайдер, который неоднократно подтверждал, что у него есть свои источники в Samsung, сообщил, что южнокорейская компания наконец определилась с дизайном и характеристиками нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S11.
Общество
Режим ЧС ввели на всей территории Калифорнии из-за лесных пожаров
Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Шоу-бизнес
Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой
Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
Политика
Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.