Происшествия

Газета.RuГазета.RuПервая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera. От коронавируса нового типа скончался 78-летний мужчина, находившийся в больнице под городом Падуя в области Венето.
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СМИ сообщили о второй за сутки смерти от коронавируса в Италии

РБК06:21

СМИ: в Италии зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

РИА Новости04:45

СМИ: второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Италии

ТАСС04:23

В Италии второй человек умер от заражения COVID-2019

RT на русском04:31

От коронавируса скончался второй итальянец

Российская газета05:29

В Италии скончался второй человек от коронавируса

Газета.Ru04:33

Итальянские медики зафиксировали первую в стране смерть от COVID-19

Известиявчера в 18:11
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Армия и оружие

США отработали на учениях ядерный удар по России

Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Газета.Ru 05:05
Биатлон

Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Полиция провела обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной России, выступающие на чемпионате мира в Италии, сообщил РИА Новости первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.
РИА Новости 01:31
Культура

Прямо пойдешь — в Третьяковку попадешь. Сказки в Западном крыле

РИА Новости 00:00
Политика

Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
Lenta.ru 07:08
Политика

СНБО отправит в Киев образцы, собранные у эвакуированных из Китая

Материалы, собранные у украинцев и иностранцев в карантинном лагере в Полтавской области, в субботу отвезут в Киев для исследования на наличие вируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
РИА Новости 06:58
Общество

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru вчера в 09:18
Футбол

Президент «Аталанты» хочет продлить контракт с Гасперини

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси сообщил, что обсудит новый контракт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
Спорт-Экспресс 06:53
Политика

Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами.
РБК вчера в 23:55
Общество

Киев сократил подачу воды в ЛНР из-за остановки фильтровальной станции

Остановлена работа Западной фильтровальной станции (ЗФС), расположенной на подконтрольной Киеву территории Донбасса, из-за этого сокращена подача воды в 11 населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
РИА Новости 00:47
Единоборства

Реванш года в боксе: Уайлдер и Фьюри выяснят, чья челюсть крепче

РИА Новости вчера в 07:45
Общество

В России отменили норму выдачи молока «за вредность»

Правительство РФ упразднило постановление Совета министров СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 12:41
Политика

Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
РИА Новости 04:39
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 03:42
Здоровье

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек

Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.
Интерфакс 04:08
Происшествия

Застолье и стрельба — появились подробности смерти мужчины в доме экс-министра МИД Украины

Как сообщают украинские СМИ, смерть наступила в результате стрельбы из пистолета Jericho 941, который является наградным оружием Кожары.
Rusvesna.su 07:20
Происшествия

В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
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Политика

Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
ТАСС вчера в 19:49
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 07:11
Армия и оружие

Неизвестные снайперы уничтожают нацистов на Донбассе: «Груз 200» в январе 2020

В январе 2020 года личный состав ВСУ и НГУ понес существенные потери среди личного состава.
Rusvesna.su вчера в 23:30
Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Леганесом»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов выйдет на матч с "Леганесом" в стартовом составе.
РИА Новости 06:28
Шоу-бизнес

Юлию Барановскую раскритиковали за преображение

Uznayvse.ru вчера в 14:10
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о гибели одного человека из-за обстрелов

Один человек погиб и один получил ранение в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости вчера в 09:18
Происшествия

В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа

Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в ростовском Азове, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 03:36
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС вчера в 23:53
Футбол

«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы

Поединок 1\16 финала турнира состоялся в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.«Шахтер» открыл счет в матче на 22-й минуте после гола Марлоса.
Vprognoze.ru 20 февраля в 15:24
Политика

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
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Футбол

Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Коммерсантъ Казань вчера в 06:38
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год

В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
РИА Новости вчера в 10:35
Фигурное катание

Стартовала короткая программа мужчин в финале Кубка России

Нева Спорт вчера в 09:00
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