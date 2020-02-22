Происшествия
Газета.RuПервая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera. От коронавируса нового типа скончался 78-летний мужчина, находившийся в больнице под городом Падуя в области Венето.
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Происшествия
Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах
Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН».
Политика
Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться
Экс-президент Украины Леонид Кравчук подверг сомнению слова замминистра социальной политики страны Натальи Ненюченко о дальнейшем снижении пенсий украинцев.
Общество
Геологи обнаружили в Индии рудники с 3,5 тысячи тонн золота
Рудники, в которых содержится около 3,5 тысячи тонн золотой руды, были обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Футбол
Киевское «Динамо» вырвало победу у «Ворсклы», «Заря» сильнее «Мариуполя»
Армия и оружие
Из России в Сербию доставлены комплексы «Панцирь-С1»
Напомним, 19 февраля сербское национальное телевидение сообщило, что первый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» прибудет в Сербию до конца недели.
Единоборства
Вахаев досрочно победил Гончарова и стал новым чемпионом АСА
Биатлон
Биатлонист Логинов заявил о возможном завершении карьеры из-за нападок
Хоккей
«Трактор» «всухую» обыграл «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ
Челябинский "Трактор" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Общество
Из-за угрозы наводнения в Питере закрыли дамбу
В дельте Невы (Санкт-Петербург) возможен подъем воды до критических значений, затворы Комплекса защитных сооружений закрыты.
Политика
FP: Госдеп подозревает Россию в коронавирусной дезинформации
Россия ведет кампанию в блогосфере, вбрасывая дезинформацию о коронавирусе, чтобы нанести ущерб американским институтам и навредить имиджу Вашингтона, считают в Госдепе США.
Армия и оружие
В Сирии вновь попытались сбить российский бомбардировщик Су-24
По неизвестным причинам, российская сторона пока что не предприняла в отношении Турции каких-либо жёстких мер реагирования на атаку против российских бомбардировщиков, однако, специалисты не исключают, что в ближайшем времени подвергаемые бомбардировкам районы будут изначально обстреливаться с применением артиллерии.
Общество
МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве
Общество
Коронавирус попал на уханьский рынок извне, установили ученые
В Китае ученые пришли к выводу, что новый коронавирус COVID-19, источником которого все это время считался рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, попал сюда извне.
Единоборства
Первый чемпионат Лиги боевого самбо пройдёт в Сочи
Политика
Haló noviny (Чехия): Запад - Россия. Новый виток конфронтации? (Halo noviny)
Военная сила как инструмент России Недавно в Мюнхене завершилась конференция по безопасности, и мы видим, что год от года Запад все повышает градус напряженности в отношениях с Россией.
Здоровье
Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ
Происшествия
Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус
Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
Футбол
Мариуполь — Заря 1:2
Отмечу, что такие классные результаты Заря стала показывать совсем недавно - предполагаю, что пока к команде не готовы, то и побеждать будет легче.
Биатлон
Украинские биатлонистки рассказали о командном духе в сборной
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала про атмосферу в национальной сборной.
Футбол
Малком: В плане физической формы у меня все отлично. Очень хочу играть
«Может быть, и не на все 100, но в плане физической формы у меня все отлично», — сказал Малком, добавив, что он будет усиленно работать всю следующую неделю, чтобы быть готовым к матчу против «Локомотива».
Армия и оружие
В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
Общество
Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода
В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $59
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 19 февраля.
Музыка
Главный хит с нового альбома BTS собрал больше 700 млн просмотров
Самый популярный корейский бойз-бэнд выпустил четвертый альбом Map Of The Soul:7. Цифра семь означает, что в группе по-прежнему семеро поющих и танцующих парней, а BTS в этом году исполняется семь лет.
Общество
Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.