Происшествия

Газета.RuГазета.RuПервая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera. От коронавируса нового типа скончался 78-летний мужчина, находившийся в больнице под городом Падуя в области Венето.
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СМИ сообщили о второй за сутки смерти от коронавируса в Италии

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