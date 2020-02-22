Происшествия

Газета.RuГазета.RuПервая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera. От коронавируса нового типа скончался 78-летний мужчина, находившийся в больнице под городом Падуя в области Венето.
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Власти Италии обсудят действия в связи с распространением коронавируса

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СМИ сообщили о второй за сутки смерти от коронавируса в Италии

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РИА Новости04:45

СМИ: второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Италии

ТАСС04:23
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Происшествия

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Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
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Находившаяся на трибунах 14-месячная племянница нападающего «Падерборна» Штрели Мамба потеряла сознание.
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Власти Украины предупредили о снижении пенсий

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Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области

Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
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Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
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На заседании горсовета нефтяной столицы новый мэр получил четкий месседж от "Татнефти": деньги есть, но их надо четче отрабатывать Микродетсады, тотальный контроль полей со спутника и жилых домов с видеокамер, а также нехватку врачей обсуждали вчера на 48-м заседании горсовета Альметьевска.
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Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
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МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии

С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников.
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В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
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Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

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Греция хочет получить назад сокровища Парфенона после Brexit

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Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса

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"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
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МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса

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Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»

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«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

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Лестер — Манчестер Сити 0:0 (2-й тайм)

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Напомним, Пелагея после расставания с хоккеистом Иваном Телегиным подверглась атакам со стороны сплетников.
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