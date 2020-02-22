Происшествия
Газета.RuПервая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera. От коронавируса нового типа скончался 78-летний мужчина, находившийся в больнице под городом Падуя в области Венето.
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Общество
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Два рудника с примерно 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Космос
Турагентам надо перестать считать деньги клиентов
Туроператорам Юрий Наумов советует перестать считать, что 0,5 % стоимости тура имеют значение, а задуматься: «Может быть, с тобой не работают потому, что у тебя бухгалтерия общается грубо или автоаннуляция работает так, что невозможно восстановить бронь и невозможно потом ни до кого достучаться».
Футбол
«Сельта» Смолова в меньшинстве победила «Леганес»
Уже на 21-й минуте первого тайма хозяева поля остались в меньшинстве, после того как Брадарич нарушил правила, грубо сыграв против Бустинса.
Общество
В СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели".
Биатлон
Россия финишировала восьмой в женской эстафете на ЧМ по биатлону
Политика
Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Армия и оружие
Абсолютное оружие: за что ракету Р-36М прозвали «Сатаной»
Сегодня день рождения у самого мощного оружия на Земле - 47 лет назад впервые поднялась в небо тяжелая баллистическая ракета Р-36М "Сатана".
Космос
Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне Луны
Дэн Мориарти дополнил, что имеющиеся снимки высокого качества с Yutu-2 помогут ученым узнать больше информации о «странных» камнях на удаленной стороне Луны.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Армия и оружие
В МИД прокомментировали отработку США ядерного удара по России
Россия осуждает отработку военными США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по целям на территории РФ.
Шоу-бизнес
Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети
Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Футбол
Мариуполь - Заря Луганск: прогноз Kasa KasaT 22 февраля 2020
Отмечу, что такие классные результаты Заря стала показывать совсем недавно - предполагаю, что пока к команде не готовы, то и побеждать будет легче.
Биатлон
IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Общество
В Брянске госпитализировали китаянку с подозрением на коронавирус
Пассажирку сняли с поезда и доставили в инфекционную больницу, где ей выделили отдельный изолятор.
Здоровье
В Челябинске раскрыли сговор между 23 стоматологиями
Челябинское УФАС установило, что стоматологические поликлиники в столице Южного Урала заключили соглашение о разделе рынка – препарат «лидокаин» они ставили бесплатно, а «артикаин», «артикаин+эпинефрин» и «мепивакаин» на платной основе по полису ОМС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Наука
Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции
Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
Технологии
На рынке электронного образования появится «Uber для знатоков»
Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий, проведённое изданием East-West Digital News, оценивает среднегодовой рост в 17−25%, хотя с точки зрения EdTech и онлайн-технологий рост составит от 3% до 7%. Крупные участники образовательного рынка начали совершенствовать свои платформы и применять новейшие технологии в процессе обучения.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Футбол
«Крылья Советов» уступили норвежскому «Стремсгодсету»
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в контрольном матче
Московский «Спартак» одержал разгромную победу над ташкентским «Пахтакором» в контрольном матче.
Культура
Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня»
Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.