Происшествия

Газета.RuГазета.RuПервая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera. От коронавируса нового типа скончался 78-летний мужчина, находившийся в больнице под городом Падуя в области Венето.
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СМИ сообщили о второй за сутки смерти от коронавируса в Италии

РБК06:21

СМИ: в Италии зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

РИА Новости04:45

Итальянские медики зафиксировали первую в стране смерть от COVID-19

Известиявчера в 18:11

В Италии второй человек умер от заражения COVID-2019

RT на русском04:31

От коронавируса скончался второй итальянец

Российская газета05:29

СМИ: второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Италии

ТАСС04:23

В Италии скончался второй человек от коронавируса

Газета.Ru04:33
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Общество

В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ

Два рудника с примерно 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
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Космос

Турагентам надо перестать считать деньги клиентов

Туроператорам Юрий Наумов советует перестать считать, что 0,5 % стоимости тура имеют значение, а задуматься: «Может быть, с тобой не работают потому, что у тебя бухгалтерия общается грубо или автоаннуляция работает так, что невозможно восстановить бронь и невозможно потом ни до кого достучаться».
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«Сельта» Смолова в меньшинстве победила «Леганес»

Уже на 21-й минуте первого тайма хозяева поля остались в меньшинстве, после того как Брадарич нарушил правила, грубо сыграв против Бустинса.
ODDS.ru 08:57
Армия и оружие

Боевики обезглавили солдата в Сирии и рассказали об этом его матери

Lenta.ru 05:58
Общество

В СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели".
РИА Новости 08:53
Биатлон

Россия финишировала восьмой в женской эстафете на ЧМ по биатлону

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Происшествия

Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера

РИА Новости 04:41
Политика

Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Lenta.ru 08:26
Армия и оружие

Абсолютное оружие: за что ракету Р-36М прозвали «Сатаной»

Сегодня день рождения у самого мощного оружия на Земле - 47 лет назад впервые поднялась в небо тяжелая баллистическая ракета Р-36М "Сатана".
Российская газета вчера в 03:13
Космос

Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне Луны

Дэн Мориарти дополнил, что имеющиеся снимки высокого качества с Yutu-2 помогут ученым узнать больше информации о «странных» камнях на удаленной стороне Луны.
Дни24 04:22
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
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Подарила свадебное платье сопернице

Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Независимый публицист вчера в 02:12
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС вчера в 23:53
Политика

На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:31
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости вчера в 14:05
Армия и оружие

В МИД прокомментировали отработку США ядерного удара по России

Россия осуждает отработку военными США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по целям на территории РФ.
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Шоу-бизнес

Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети

Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
ФАН 06:16
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости вчера в 18:05
Футбол

Мариуполь - Заря Луганск: прогноз Kasa KasaT 22 февраля 2020

Отмечу, что такие классные результаты Заря стала показывать совсем недавно - предполагаю, что пока к команде не готовы, то и побеждать будет легче.
Ставка TV 06:20
Биатлон

IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
РБК 05:48
Общество

В Брянске госпитализировали китаянку с подозрением на коронавирус

Пассажирку сняли с поезда и доставили в инфекционную больницу, где ей выделили отдельный изолятор.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 00:02
Здоровье

В Челябинске раскрыли сговор между 23 стоматологиями

Челябинское УФАС установило, что стоматологические поликлиники в столице Южного Урала заключили соглашение о разделе рынка – препарат «лидокаин» они ставили бесплатно, а «артикаин», «артикаин+эпинефрин» и «мепивакаин» на платной основе по полису ОМС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 00:07
Наука

Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции

Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
N+1 вчера в 11:07
Технологии

На рынке электронного образования появится «Uber для знатоков»

Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий, проведённое изданием East-West Digital News, оценивает среднегодовой рост в 17−25%, хотя с точки зрения EdTech и онлайн-технологий рост составит от 3% до 7%. Крупные участники образовательного рынка начали совершенствовать свои платформы и применять новейшие технологии в процессе обучения.
REGNUM 04:00
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 07:11
Космос

NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

N+1 06:47
Происшествия

Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей

Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
RT на русском 06:33
Футбол

«Крылья Советов» уступили норвежскому «Стремсгодсету»

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«Спартак» разгромил «Пахтакор» в контрольном матче

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над ташкентским «Пахтакором» в контрольном матче.
RT на русском 08:11
Культура

Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня»

Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.
Иркутск Сегодня 20 февраля в 03:30
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