Общество

Газета.RuГазета.RuПервая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera. От коронавируса нового типа скончался 78-летний мужчина, находившийся в больнице под городом Падуя в области Венето.
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Второй заражённый коронавирусом человек скончался в Италии

News.ru05:15

СМИ: в Италии зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

РИА Новости04:45

Итальянские медики зафиксировали первую в стране смерть от COVID-19

Известиявчера в 18:11

В Италии второй человек умер от заражения COVID-2019

RT на русском04:31

От коронавируса скончался второй итальянец

Российская газета05:29

СМИ: второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Италии

ТАСС04:23

В Италии скончался второй человек от коронавируса

Газета.Ru04:33
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Технологии

«Ростех» Чемезова потеснит бизнес бывшего вице-губернатора Петербурга

Структура госкорпорации Ростех, которую возглавляет Сергей Чемезов, разработала электронные графические ценники для магазинов и супермаркетов.
АБН 20 февраля в 07:57
Культура

Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн

Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Znak.com вчера в 08:29
Происшествия

В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку

Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Российская газета вчера в 08:15
Политика

Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
Политика Сегодня 01:43
Футбол

«Сочи» может подписать чемпиона мира Рами

Напомним, что Рами выиграл чемпионат мира-2018 в России в составе сборной Франции.
Metaratings вчера в 11:41
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Азове погибли два человека

Два человека погибли и один госпитализирован в результате хлопка бытового газа и последующего пожара в многоэтажном доме в Азове.
РБК 04:12
Общество

Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал вдвое (до 90 процентов) увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Lenta.ru вчера в 20:10
Армия и оружие

В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе

Российская газета вчера в 21:15
Биатлон

Посольство России в Италии потребовало объяснить обыски у биатлонистов

Посольство России в Риме связалось с МИД Италии и аппаратом премьер-министра из-за обысков у российских биатлонистов.
РИА Новости 03:51
Происшествия

Замминистра имущественных отношений Мурманска пойман на взятке

Мужчина получил вознаграждение за незаконное действия на государственном посту Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя Министра имущественных отношений региона, передает пресс-служба ведомства в пятницу, 21 февраля.
SM News вчера в 07:46
Политика

Россия сочла иск Киева в Гааге попыткой вернуть Крым

В министерстве подчеркнули, что арбитраж «учел ключевой российский аргумент», который предполагает, что цель иска — доказать «несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Lenta.ru 04:46
Здоровье

В Китае уточнили период, когда можно заразиться коронавирусом

Коронавирус может передаваться еще за два дня до появления симптомов, поэтому власти Китая изменили определение "близкого контакта" с больным, заявила научный сотрудник чрезвычайного центра китайского центра по контролю за заболеваниями Сян Ницзюань.
РИА Новости 03:24
Здоровье

Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.
РИА Новости 20 февраля в 08:37
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru 20 февраля в 20:45
Здоровье

В Японии изучат действие препаратов против гриппа на коронавирус

Като добавил, что власти изучат действие различных препаратов против гриппа на коронавирусную инфекцию, и если какое-либо из средств продемонстрирует свою эффективность, то ведомство намерено предпринять меры, чтобы данный препарат был доступен для использования в медицинских учреждениях.
РИА Новости 01:06
Религия

Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу

Православие и Мир вчера в 22:13
Наука

Употребление марихуаны отцами негативно сказалось на мозге их детей

Ученые из Университета Дьюка в США установили, что употребление марихуаны изменяет сперму таким образом, что у будущего потомства могут развиваться явные аномалии, влияющие на память, настроение и процессы обучения.
Naked Science вчера в 11:48
Армия и оружие

В ближайшие 10 лет США не смогут бросить вызов России

Что касается стратегического ядерного оружия, то тут США отстают гораздо сильнее.
Московский Комсомолец в Марий Эл 20 февраля в 04:43
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру после родов

Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.
Gazeta.SPb вчера в 17:18
Общество

Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Lenta.ru вчера в 22:47
Общество

Граждан Украины предупредили о снижении пенсий

Соответственно, большинство граждан страны получают пенсию ниже прожиточного минимума.
BFM.ru 01:17
Космос

Астрофизики NASA обнаружили воду в атмосфере Юпитера

Дни24 20 февраля в 01:50
Политика

Путин надеется договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент РФ Владимир Путин надеется договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским об улучшении отношений между двумя странами.
Piter.tv вчера в 10:36
Единоборства

Экс-чемпион мира Бронер был арестован на взвешивании Уайлдера и Фьюри

По итогам взвешивания, на которое не смог попасть экс-чемпион мира в полусреднем весе, Тайсон Фьюри оказался на 19,4 кг тяжелее своего соперника Деонтея Уайлдера.
Bookmaker-ratings.ru 01:22
Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Коммерсантъ вчера в 07:35
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости вчера в 04:31
Технологии

Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 20 февраля в 08:56
Космос

Boeing рассказала о приобретении в России детали для корабля Starliner

Компания Boeing закупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, информировало космическое подразделение предприятия.
Российская газета 02:56
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $59

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 19 февраля.
REGNUM 19 февраля в 11:39
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС вчера в 23:53
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
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