В Италии умер мужчина, чей тест на коронавирус показал положительный результат. Как сообщает News.ru, пациент скончался 21 февраля. Уточняется, что умершему мужчине было 78 лет, он ушёл из жизни от осложнений течения заболевания в госпитале города Падуя на севере стране.

В Италии зафиксирована первая смерть от коронавируса

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