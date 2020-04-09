Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы. Это один из четырех регионов России, где ранее не было инфицированных. Об этом сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол в видеобращении к жителям республики, размещенном на его официальной странице "ВКонтакте".

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Политика Путин поручил продлить водительские права автоматически Президент поручил правительству проработать механизм автоматического продления документов, в том числе водительских прав, на период самоизоляции.

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