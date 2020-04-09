Коронавирус
ТАССПервичный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы
Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы. Это один из четырех регионов России, где ранее не было инфицированных. Об этом сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол в видеобращении к жителям республики, размещенном на его официальной странице "ВКонтакте".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Плюс восемь в Тыве: Республика Алтай — единственный регион Сибири, где нет коронавируса
Московский Комсомолец01:21
Глава Тувы сообщил о 8 зараженных коронавирусом и 300 контактировавших с ними
Пульс Хакасиивчера в 14:11
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Происшествия
Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области
Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области.
Происшествия
Четыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых
Здоровье
В Приморье отмечается рост числа заболевших пневмонией
В Приморском крае увеличилась заболеваемость пневмонией, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Общество
Спецрейс Госдепа для вывоза граждан США из РФ вылетел из Москвы
Посольство США в России объявило, что американский специальный чартерный рейс для возвращения граждан на родину покинул Москву.
Политика
Путин поручил продлить водительские права автоматически
Президент поручил правительству проработать механизм автоматического продления документов, в том числе водительских прав, на период самоизоляции.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Авто
Fiat представил новый компактный пикап Strada
Что касается базового оснащение, то оно в новом поколении достаточно скромное.
Политика
Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами
«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Общество
Умерла раскрывшая связь Клинтона и Левински экс-сотрудница Белого дома
Бывшая сотрудница Белого дома и Пентагона Линда Трипп, раскрывшая любовную связь экс-президента США Билла Клинтона с Моникой Левински, скончалась в возрасте 70 лет, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ее зятя Томаса Фоули.
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции
В настоящий момент в Петербурге обязательный режим самоизоляции действует для людей старше 65 лет, тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, а также контактирующих с больными Covid-19.
Армия и оружие
Арабская коалиция объявила о прекращении военной операции в Йемене
О прекращении военной операции против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене заявил в среду вечером официальный представитель просаудовской коалиции полковник Турки аль-Малики, сообщает телеканал Al Arabia.
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы
Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
Политика
Мишустин оценил предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена
На встрече с Мишустиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить количество ЕГЭ до одного.
Общество
В МЧС дали рекомендации по профилактике COVID-19 при походе в магазин
В МЧС рассказали о простых правилах, которые помогут снизить риск заражения во время похода в магазин.
Единоборства
Боец Bellator был застрелен возле своего дома в США
Боец Bellator Исаия Чапман был застрелен возле своего дома в США, передает "Чемпионат".
Здоровье
Российские врачи провели осмотр более 170 пациентов в Сербии
Российские врачи осмотрели более 170 пациентов в больницах Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона
Число людей, инфицированных коронавирусом, в мире превысило 1,5 млн.
Общество
Треть компаний в РФ заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск
Почти 30 процентов компаний в России заставили сотрудников взять отпуск за свой счет на период нерабочих дней, объявленных президентом в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Нюша представила снимки в боди и кожаном плаще из «Матрицы»
Идеи для образа артистки были явно взяты из фильма "Матрица". Кожаные плащи, очки, не хватает только пистолетов в портупеях.
Общество
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
Общество
Почти 2 тысячи человек умерли от коронавируса в США за сутки
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки в США составило 1973.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Наука
Точные эксперименты не подтвердили наличие у нашей Вселенной дополнительных свернутых измерений
Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.