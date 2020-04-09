Коронавирус

ТАССТАССПервичный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы

Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы. Это один из четырех регионов России, где ранее не было инфицированных. Об этом сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол в видеобращении к жителям республики, размещенном на его официальной странице "ВКонтакте".
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Предварительный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы

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Врачи предварительно подтвердили коронавирус у восьми жителей Тувы

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Первичный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы

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Предварительный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы

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Глава Тувы сообщил о 8 зараженных коронавирусом и 300 контактировавших с ними

Пульс Хакасиивчера в 14:11
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Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
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Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области.
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В Приморском крае увеличилась заболеваемость пневмонией, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
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Спецрейс Госдепа для вывоза граждан США из РФ вылетел из Москвы

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Коммерсантъ 00:10
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Путин поручил продлить водительские права автоматически

Президент поручил правительству проработать механизм автоматического продления документов, в том числе водительских прав, на период самоизоляции.
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На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
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В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

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Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
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Общество

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В настоящий момент в Петербурге обязательный режим самоизоляции действует для людей старше 65 лет, тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, а также контактирующих с больными Covid-19.
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О прекращении военной операции против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене заявил в среду вечером официальный представитель просаудовской коалиции полковник Турки аль-Малики, сообщает телеканал Al Arabia.
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Боец Bellator был застрелен возле своего дома в США

Боец Bellator Исаия Чапман был застрелен возле своего дома в США, передает "Чемпионат".
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Российские врачи провели осмотр более 170 пациентов в Сербии

Российские врачи осмотрели более 170 пациентов в больницах Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
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Газета.Ru вчера в 09:15
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона

Число людей, инфицированных коронавирусом, в мире превысило 1,5 млн.
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Общество

Треть компаний в РФ заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Почти 30 процентов компаний в России заставили сотрудников взять отпуск за свой счет на период нерабочих дней, объявленных президентом в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
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В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс вчера в 08:28
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Точные эксперименты не подтвердили наличие у нашей Вселенной дополнительных свернутых измерений

Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.
Naked Science 07 апреля в 03:58
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