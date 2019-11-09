Сегодня ростовский клуб уступил «Тамбову» со счетом 1:2 в домашнем матче 16-го тура РПЛ. Таким образом, подопечные Валерия Карпина впервые проиграли в РПЛ с 24 апреля 2019 года.

Первое домашнее поражение «Ростова» в РПЛ за полгода

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