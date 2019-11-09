РПЛ

Все про Спорт руВсе про Спорт руПервое домашнее поражение «Ростова» в РПЛ за полгода

Ростов — Тамбов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
7′
33′
Максим Осипенко
41′
Михаил Костюков
53′
Георгий Мелкадзе
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
56′
Деннис Хаджикадунич
60′
64′
Георгий Мелкадзе
70′
Владимир Обухов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Александр Долгов
77′
78′
Георгий Мелкадзе
Хетаг Хосонов
81′
Павел Карасев
Валерий Чуперка
82′
Адессойе Ойеволе
86′
Адессойе Ойеволе
Сослан Таказов
3 фото
Сегодня ростовский клуб уступил «Тамбову» со счетом 1:2 в домашнем матче 16-го тура РПЛ. Таким образом, подопечные Валерия Карпина впервые проиграли в РПЛ с 24 апреля 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ростов» проиграл «Тамбову» (1:2) и лишится 2-го места

Sports.ruвчера в 10:25

«Ростов» - «Тамбов» 9 ноября 2019. Прямая текстовая онлайн-трансляция матча 16-го тура чемпионата России

Чемпионат-Ростоввчера в 04:45

Первое домашнее поражение «Ростова» в РПЛ за полгода

Все про Спорт рувчера в 11:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Кино

Стартовали съемки «Сержанта» с Пореченковым и Епифанцевым

Телеканал РЕН-ТВ начал съемки мини-сериала «Сержант» с Михаилом Пореченковым и Владимиром Епифанцевым в главных ролях.
Культуромания 07 ноября в 14:38
Происшествия

В Санкт-Петербурге профессор истории убил и расчленил студентку

АН Между строк 02:40
Происшествия

Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице

РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Армия и оружие

ВСУ Украины обстреляли участок разведения сил в Петровском

9 ноября ополченцы ДНР и украинские военные произвели разведение сил сторон вооруженного конфликта на участке Богдановка–Петровское.
Известия 02:57
Наука

Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака

Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани вчера в 09:56
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Футбол

Александр Головин принес «Монако» победу над «Дижоном»

"Монако" выиграл в 13 туре чемпионата Франции у "Дижона" со счетом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника сборной России Александра Головина.
Вести.Ru вчера в 16:09
Космос

Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе

REGNUM вчера в 13:20
Армия и оружие

Израиль потерял секретную ракету

Экспресс газета 08 ноября в 08:27
Общество

Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю

Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.
Коммерсантъ 02:46
Футбол

Джеррард может сменить Эмери во главе «Арсенала»

Источник со ссылкой на Daily Star сообщает, что главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери может уйти в отставку.
Soccer.ru 02:44
Финансы

Доллар дешевеет на торгах в пятницу

По данным торгов, к шести утра по московскому времени доллар дешевел к евро на 0,03%, до 1,1052 доллара.
Московский Комсомолец 07 ноября в 21:59
Политика

В Испании начались парламентские выборы

В Испании стартовали досрочные парламентские выборы -- уже вторые в этом году.
Коммерсантъ 03:00
Футбол

Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском вчера в 11:10
Общество

На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Единоборства

Билли Джо Сондерс нокаутировал Косереса и защитил титул чемпиона WBO

Чемпион WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс нокаутировал Марсело Косереса и защитил титул чемпиона мира.
Чемпионат 02:16
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 08 ноября в 06:15
Происшествия

Три человека погибли в результате пожара в Анапе

ТАСС 03:05
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

В российской больнице пациентку бросили на полу в коридоре

Lenta.ru 02:00
Футбол

«Шахтер» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч УПЛ 10 ноября 2019 года

Прогноз На победу "Шахтера" в поединке 14 тура УПЛ букмекеры дают коэффициент 1,73, на ничью они предлагают котировку 3,90, а на победу "Динамо" Киев — 4,50.
LiveSport.ru вчера в 00:41
Здоровье

Роспотребнадзор разработал новые подходы к лечению гепатита В

Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика

Зюганов рассказал о сломанном Горбачевым «руле страны»

Зюганов заявил об отсутствии перестройки и обвинил Горбачова в "разламывании страны", а также "сломанном руле у страны, у огромного корабля".
Газета.Ru 00:05
Общество

Синоптики «отодвинули» климатическую зиму в Москве до конца месяца

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в 10 ноября, откладывается до конца месяца, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Общество

На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова

Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Известия вчера в 16:01
Авто

Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку

Напомним, год назад возрожденный бренд дебютировал сразу с двумя моделями в классическом стиле: Jawa и Forty Two.
Quto.ru 07 ноября в 09:32
Игры

Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных

CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Шоу-бизнес

Актриса Настя Задорожная выходит замуж

Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 вчера в 11:49
Армия и оружие

Конвой курдских боевиков в Ракке попал под удар ИГ

NewInform вчера в 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное