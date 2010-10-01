Футбол
Спорт БИЗНЕС OnlineПервое интервью легендарного агента Мамуки: «Где, у кого и что я купил? Игры – разве огурцы на рынке?»
Для российского футбола Мамуку открыл тренер «Рубина» Курбан Бердыев. Одной из первых сделок агента был переход Давида Чаладзе в казанский клуб.
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Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РБК вчера в 17:08
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
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Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова поступила в МГУ
17-летняя Екатерина Старшова, которая прославилась благодаря роли Пуговки в сериале «Папины дочки», не стала связывать свою жизнь с актерством.
RuNews24.ru вчера в 08:22
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег с помощью соцсетей
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег через соцсети.
РИА Новости 01:46
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В КПРФ решили поддержать «Умное голосование» Навального
Московские коммунисты намерены заявить о поддержке «Умного голосования» Алексея Навального, в рамках которого, по предварительным данным, он призывает голосовать за кандидатов КПРФ на выборах Мосгордумы в 35 из 45 округов.
Дождь вчера в 02:00
Общество
В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой
До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Экономика
Орешкин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо повысить доходы населения и увеличить производительность труда, сообщил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 03:24
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Lenta.ru вчера в 21:19
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Lenta.ru 02:04
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Общество
Половина женщин в России оказались безработными
За прошлый год в России были трудоустроены лишь 53,2% женщин, свидетельствует свежая статистика Росстата.
Газета.Ru 01:39
Технологии
Платформа наружной рекламы BookingBoard начнет работу в SberCloud
В соответствии с соглашением, один из крупнейших в России агрегаторов рекламных поверхностей BookingBoard, объединяющий более 170 тысяч рекламных носителей и более 450 российских операторов наружной рекламы, начнет работу в виртуальном ЦОДе SberCloud.
Lenta.ru 02:09
Происшествия
В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:25
Происшествия
В Кузбассе отец подарил новорожденную дочку соседке
Российская газета 02:32
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
Вести.Ru вчера в 12:18
Политика
Россия, Украина и ЕК выберут дату проведения переговоров по газу
Российские представители уже на следующей неделе встретятся со своими коллегами из Украины и Европейской комиссии для выбора даты и места проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа.
Комсомольская правда 02:03
Политика
Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 02:56
Армия и оружие
Стоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30%
Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:22
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Здоровье
За 23 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз
Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз начиная с 1996 года и по 2018 год.
Российская газета вчера в 22:31
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Экономика
Кто сможет получит налоговые льготы на Дальнем Востоке
Минвостокразвития рассчитывает, что новый механизм может заработать уже в 2020 г. По проекту инвесторы, самостоятельно построившие необходимую для предприятия инфраструктуру, будут получать льготы по основным налогам.
Финмаркет 01:45
Происшествия
В Волгоградской области перевернулся пассажирский автобус
По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля enault Sandero выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом, направлявшимся из Москвы в Элисту.
REGNUM 02:19
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия 00:43