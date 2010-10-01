Футбол

Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС OnlineПервое интервью легендарного агента Мамуки – про договорняки, Газзаева, Сайманова и грузинский футбол

Для российского футбола Мамуку открыл экс-главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. Одной из первых сделок агента был переход Давида Чаладзе в казанский клуб.
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Первое интервью легендарного агента Мамуки – про договорняки, Газзаева, Сайманова и грузинский футбол

Спорт БИЗНЕС Online00:00
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