Футбол
Спорт БИЗНЕС OnlineПервое интервью легендарного агента Мамуки – про договорняки, Газзаева, Сайманова и грузинский футбол
Для российского футбола Мамуку открыл экс-главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. Одной из первых сделок агента был переход Давида Чаладзе в казанский клуб.
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Политика
Супрун уволили с должности первого замминистра здравоохранения Украины
Правительство Украины приняло решение уволить Ульяну Супрун с должности первого замминистра здравоохранения.
ФАН 09:11
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
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МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
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Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов штурмовика Су-25УБ обнаружены на месте крушения самолёта в Ставропольском крае.
RT на русском 05:43
Футбол
«Алания» сыграет с ЦСКА во Владикавказе
Сегодня стали известны результаты жеребьевки 1/16 Кубка России по футболу.
ГТРК Алания 03:36
Происшествия
В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали
В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
Башинформ 02:42
Политика
В Совфеде назвали цель зарубежных организаторов беспорядков в Москве
Сенатор Андрей Климов заявил, что несанкционированные акции, начавшиеся в середине лета в Москве, организовали из-за границы.
РЕН ТВ 08:15
Политика
В Минске рассказали об отношениях с НАТО
Взаимоотношения Белоруссии с Североатлантическим альянсом развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией, заявил в среду, 4 сентября, секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась.
Известия 08:34
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с покойником
Припаркованный на обочине катафалк с гробом внутри загорелся в Нижнем Новгороде, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
РИА Новости 08:44
Единоборства
Назван гонорар Хабиба Нурмагомедова за бой с Дастином Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе, российский боец смешанных искусств Хабиб Нурмагомедов получит за бой против американца Дастина Порье более шести миллионов долларов.
МИР 24 09:55
Политика
Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2»
Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток-2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта.
РБК 08:50
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал свою знаменитую бабушку в день ее рождения
Иван Ургант сфотографировал дорогую именинницу и показал поклонникам свою красавицу-бабушку.
Летидор 05:48
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Украинский парламент в ходе заседания принял законопроект об отмене депутатской неприкосновенности в окончательном чтении.
Московский Комсомолец вчера в 04:54
Авто
Nissan презентовал новый Nissan Juke
Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:11
Общество
Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов
Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
РБК 09:34
Общество
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В Омскую область до конца года поступят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов.
Известия 05:21
Футбол
Санчес отклонил предложение клуба Бэкхема
В прошлом сезоне Санчес провел 27 матчей за «МЮ» и забил два мяча при четырех голевых передачах.
Спорт-Экспресс 09:10
Здоровье
Психотерапевт предупредил о последствиях депрессии
Врач-психотерапевт высшей категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал «Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России») Борис Богомыслов рассказал, чем может обернуться для больного депрессивное состояние и к каким последствиям оно приводит.
Известия 08:42
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
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Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Прохору Шаляпину стало плохо после новости о смерти «возлюбленной»
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Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество
В Роскачестве составили идеальный завтрак для школьников
Эксперты Роскачества назвали продукты, которые лучше всего подойдут для детского завтрака.
Доктор Питер 03:12