Первые сообщения, полученные по линии ЕДДС о происшествии на ТЭЦ-3 в Норильске, и комментарии Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) не передавали масштаба произошедшего, заявил в пятницу на сессии парламента Красноярского края глава регионального кабмина Юрий Лапшин.

с чего всё началось

Содержание первого сообщения МЧС о происшествии на норильском ТЭЦ-3 не позволяло сделать вывод о масштабах ЧС, заявил председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

Первое сообщение МЧС о ЧП в Норильске не раскрывало масштаба ситуации

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