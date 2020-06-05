Происшествия
iReactorПервое сообщение МЧС о ЧП в Норильске не раскрывало масштаба ситуации
Содержание первого сообщения МЧС о происшествии на норильском ТЭЦ-3 не позволяло сделать вывод о масштабах ЧС, заявил председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.
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с чего всё началось
Первые сообщения, полученные по линии ЕДДС о происшествии на ТЭЦ-3 в Норильске, и комментарии Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) не передавали масштаба произошедшего, заявил в пятницу на сессии парламента Красноярского края глава регионального кабмина Юрий Лапшин.РИА Новости03:15
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