Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza.

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

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