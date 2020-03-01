Общество

Lenta.ruLenta.ruПервое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza.
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Baza: Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения коронавирусом в Москве

URA.Ru13:26

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

Lenta.ru13:20

Источник: Роспотребнадзор подтвердил наличие коронавируса у сотрудника РФС

Спорт-Экспресс10:59

Сотрудник РФС заболел коронавирусом

Газета.Ru11:26

Baza: Роспотребнадзор подтвердил диагноз «коронавирус» у футболиста в Москве

Чемпионат11:14

Роспотребнадзор подтвердил первый случай коронавируса в Москве. Им заболел сотрудник РФС

Sport24.ru11:08

Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом сотрудника РФС (Baza)

Sports.ru11:40
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Первые три случая заболевания коронавирусом COVID-2019 зарегистрированы в Чехии, двое заразившихся размещены в пражской больнице Na Bulovce, один — в медучреждении города Усти-над-Лабем.
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В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
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