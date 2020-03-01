Общество
Lenta.ruПервое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza.
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Здоровье
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Общество
Первые три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Чехии
Первые три случая заболевания коронавирусом COVID-2019 зарегистрированы в Чехии, двое заразившихся размещены в пражской больнице Na Bulovce, один — в медучреждении города Усти-над-Лабем.
Происшествия
Производитель сухого льда объяснил смерть людей в московской бане
Политика
Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой
В настоящий момент лидер Турции делает в отношениях с Россией ошибку за ошибкой, и неясно что это — неряшливость или какие-то намерения.
Авто
Toyota построит в Китае завод по выпуску новых электромобилей
Автомобильные компании Toyota и FAW Group договорились о строительстве в Китае нового завода, который будет выпускать собственные электрические автомобили.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Армия и оружие
В Идлибе Турция сбила два сирийских самолета
Футбол
Директор «Локомотива»: Черданцев 4 раза сказал об «оскорблениях» судьи со стороны Сёмина
Директор "Локомотива" по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал слова комментатора Георгия Черданцева, который заявил, что главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин оскорбил арбитра в матче 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0).
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Гаджеты
Core i7-10700KF по производительности будет сопоставим с Ryzen 7 3800X
По результатам тестов Core i7-10700KF заработал оценку в 294,33 млрд операций в секунду, а этот показатель практически сопоставим с Ryzen 7 3800X.
Игры
GoNNER и Offworld Trading Company раздадут в Epic Games Store
В Epic Games Store вновь сменилась подборка бесплатных игр: вслед за Assassin's Creed Syndicate и Faeria начали раздавать медитативную адвенчуру InnerSpace про важные и не очень события в окружающем мире.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
Экономика
Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Российский флот нанесёт удар 24 «Калибрами» по террористам в Идлибе
Общество
Выросло число погибших от коронавируса в Италии
Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Футбол
Моуринью назвал претензии по судейству
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в эфире Окко Спорт подвёл итоги матча с «Вулверхэмптоном» (2:3).
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Космос
Охотящийся за планетами студент-астроном открывает 17 новых миров
Кунимото говорит, что это одна из 15 небольших обитаемых планет, найденных в данных Кеплера, но она находится на расстоянии 1000 световых лет, так что нам не доберемся туда в ближайшее время.
Интернет
Доля Windows 10 и Google Chrome продолжила расти в феврале 2020 года
Очевидно, что после завершения периода поддержки Windows 7 доля Windows 10 будет неуклонно расти, поскольку всё больше пользователей вынуждены перейти на использование актуальной версии программной платформы.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Происшествия
В Прикамье уволен главврач скорой помощи, где пациента тащили по земле
Здоровье
Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса
Немецкие эксперты составили список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай эпидемии коронавируса.
Экономика
Экономисты рассказали, как сохранить деньги при падении рубля
Экономисты рассказали, как сохранить деньги во время экономических потрясений, пишет URA.RU.