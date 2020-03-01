Общество

Lenta.ruLenta.ruПервое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza.
Читать в источнике
Комментировать228

Подробнее о событии

Baza: Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения коронавирусом в Москве

URA.Ru13:26

Роспотребнадзор подтвердил первый случай коронавируса в Москве. Им заболел сотрудник РФС

Sport24.ru11:08

Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом сотрудника РФС (Baza)

Sports.ru11:40

Сотрудник РФС заболел коронавирусом

Газета.Ru11:26

Baza: Роспотребнадзор подтвердил диагноз «коронавирус» у футболиста в Москве

Чемпионат11:14

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

Lenta.ru13:20

Источник: Роспотребнадзор подтвердил наличие коронавируса у сотрудника РФС

Спорт-Экспресс10:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:46, Ашберн
Армия и оружие

Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией

Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости 15:04
Общество

Выросло число погибших от коронавируса в Италии

Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Газета.Ru 12:42
Спорт

Во что поиграть + лучшие скидки недели. Wasteland Remastered, DreadOut 2, One Punch Man: A Hero Nobody Knows

One Punch Man: A Hero Nobody Knows Разработчик: Spike Chunsoft Издатель: Bandai Namco Платформы: PC, Xbox One, PS4 А закрывает список самых значимых релизов этой недели One Punch Man: A Hero Nobody Knows — файтинг, основанный на популярном аниме (мы как раз недавно о нём писали).
Игромания.ру 28 февраля в 05:00
Политика

Украинцам ужесточили правила поездок в Россию

С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
РБК вчера в 19:09
Шоу-бизнес

Валерия предстала в платье с неприлично откровенным декольте до талии

Регион online 07:45
Политика

Зариф назвал капитуляцией соглашение США с талибами

Зариф считает, что соглашение Вашингтона с талибами в Афганистане для США является капитуляцией, на которую они решились пойти после 19 лет унижения.
Экономика сегодня 15:06
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Известия 12:07
Здоровье

L’Espresso (Италия): государственная система здравоохранения рушится. Но теперь она должна справляться еще и с коронавирусом (L’Espresso)

Наше издание задало этот вопрос врачам, непосредственно участвующим в этой битве, экономистам, ученым, экспертам и муниципалитетам: единогласный ответ — нет, мы не готовы, потому что система, перед тем как раздался сигнал тревоги о коронавирусе, уже работала на 150% своего потенциала, особенно в государственных клиниках Ломбардии и Венето.
ИноСМИ 16:08
Кино

Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович

Discover24 вчера в 05:58
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Хоккей

«Барыс» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ

Metaratings 08:50
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета 06:07
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Discover24 вчера в 11:50
Общество

Папа римский пропустит мероприятие из-за простуды

Коммерсантъ 09:44
Армия и оружие

В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
Военное дело 10:48
Футбол

Реал — Барселона 2:0

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству сыгранных "Эль Классико".
Газета.Ru 15:35
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

RT на русском 12:49
Происшествия

В Ингушетии задержали полицейского после убийства женщины из-за видео

РИА Новости 06:25
Общество

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала.
RT на русском 11:02
Авто

В РФ с 1 марта заработает ГОСТ на раритетные автомобили

Утвержденный в ноябре 2019 года ГОСТ на раритетные автомобили в России вступит в силу с 1 марта.
Городовой 28 февраля в 01:12
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Происшествия

В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье

«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трёхлетней дочери по ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в заявлении.
RT на русском 15:50
Экономика

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало в январе падение количества выданных кредиток на 11,2% год к году.
РБК 16:01
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Общество

Японцы на фоне эпидемии коронавируса начали скупать туалетную бумагу

Граждане Японии на фоне распространения коронавируса COVID-2019, вспышка которого была зафиксирована в Китае, начали массово скупать салфетки, бумажные полотенца и туалетную бумагу.
Известия вчера в 02:24
Спорт

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
МонаВиста 10:32
Общество

Вдова Листьева сравнила с айсбергом версии причин его убийства

За последние 25 лет не раз выдвигались версии убийства Листьева.
РБК 12:46
Происшествия

В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
РИА Новости 15:36
Общество

СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
РБК 11:22
Энергетика

Цены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года

В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз.
РИА Новости вчера в 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное