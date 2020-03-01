Общество

Lenta.ruLenta.ruПервое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza.
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Baza: Роспотребнадзор подтвердил диагноз «коронавирус» у футболиста в Москве

Чемпионат11:14

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Lenta.ru11:26

Сотрудник РФС заболел коронавирусом

Газета.Ru11:26

Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом сотрудника РФС (Baza)

Sports.ru11:40

Роспотребнадзор подтвердил, что пациент инфекционной больницы в Москве болен коронавирусом

Екатеринбург Онлайн11:08

Роспотребнадзор подтвердил первый случай коронавируса в Москве. Им заболел сотрудник РФС

Sport24.ru11:08

Источник: Роспотребнадзор подтвердил наличие коронавируса у сотрудника РФС

Спорт-Экспресс10:59
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:13, Ашберн
Политика

Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана

Эрдоган сообщал, что попросил Путина «уйти с пути» Турции в Сирии и оставить Анкару наедине с режимом сирийского президента Башара Асада.
РБК 11:37
Футбол

РФС отрицает, что его сотрудник болен коронавирусом

В РФС распространили заявление по поводу того, что один из сотрудников организации может носить коронавирусную инфекцию.
Спорт-Экспресс 11:31
Армия и оружие

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

РИА Новости 07:12
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 08:46
Политика

Путин приехал в Псков и почтил память павших в Чечне десантников

Президент России Владимир Путин почтил память солдат и офицеров 6-й парашютно-десантной роты, геройски павших в бою в Аргунском ущелье.
Газета.Ru 08:50
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия вчера в 01:06
Происшествия

В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом в Белоруссии зафиксировали 27 февраля.
РБК 10:21
Происшествия

Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены

Троих задержанных в Анкаре сотрудников «Sputnik Турция» отпустили после дачи показаний. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета 09:48
Футбол

«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

РИА Новости 10:31
Экономика

Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса

Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».
РБК 03:03
Политика

На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев

Более 7 тысяч беженцев собрались в районе контрольно-пропускного пункта «Кастаниес» на турецкой стороне границы с Грецией, сообщает газета «Неа тис Фракис».
BFM.ru вчера в 07:22
Политика

Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»

В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 08:58
Общество

В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала

В воскресенье президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
РИА Новости 12:03
Хоккей

«Йокерит» всухую разгромил «Локомотив» в первом матче плей-офф КХЛ

«Йокерит» из Хельсинки разгромил дома ярославский «Локомотив» 1 марта в первом матче ¼ финала Западной конференции КХЛ.
Красная весна 12:01
Общество

Собчак, Пивоваров и Чепель просят возобновить расследование убийства Листьева

Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство.
ТАСС 11:09
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу из-за высказывания Осиашвили

ToDay News Ufa 03:31
Общество

Режим ЧП ввели из-за коронавируса в американском штате Вашингтон

В американском штате Вашингтон власти объявили режим чрезвычайного положения из-за нового коронавируса.
ФедералПресс вчера в 23:43
Армия и оружие

В Средиземное море вошел десантный корабль ВМФ России «Орск»

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Орск» вошел в Средиземное море. Об этом сообщает информационный портал Borsa Gündem.
РБК 28 февраля в 16:44
Армия и оружие

Сирийские СМИ сообщили о неизвестных взрывах на авиабазе Хмеймим

Что происходит 09:40
Армия и оружие

Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама

ПВО продолжают работу уже около 30 минут. Как рассказал РИА Новости сирийский военный источник, огонь ведется по турецким беспилотникам.
РИА Новости 11:40
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Здоровье

Ранние симптомы рака легких часто остаются незамеченными

Ранние симптомы рака легких назвали онкологи из Британского фонда легких.
Соловей.Инфо 04:25
Армия и оружие

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 01:41
Происшествия

СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве

Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
Политика

Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий привлечение к административной ответственности за использование нацистской символики без признаков пропаганды или агитации, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:43
Общество

Лувр временно закрылся из-за коронавируса

Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, 1 марта не открылся из-за того, что сотрудники проводят совещание, на котором обсуждается ситуация с коронавирусом.
Ведомости 09:41
Происшествия

В Москве из кальянной в полицию доставили 70 подростков

Сотрудники полиции доставили в отдел 70 подростков после проверки в одном из баров с кальянным залом на западе Москвы, сообщили в пресс-центре МВД.
РИА Новости 10:55
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас дал дочери русское имя Маша

Недавно Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз стали родителями: у них родилась дочь.
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В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

РБК 04:17
Экономика

Профессор РЭШ назвал коронавирус удобным поводом для обновления рынков

Экономист считает, что брокеры давно ждали повод скорректировать фондовый рынок — с 2010 года ценные бумаги только дорожали, поэтому временное падение курсов должно помочь экономике.
News.ru 09:56
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