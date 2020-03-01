Общество
Lenta.ruПервое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza.
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Роспотребнадзор подтвердил, что пациент инфекционной больницы в Москве болен коронавирусом
Екатеринбург Онлайн11:08
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Политика
Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана
Эрдоган сообщал, что попросил Путина «уйти с пути» Турции в Сирии и оставить Анкару наедине с режимом сирийского президента Башара Асада.
Футбол
РФС отрицает, что его сотрудник болен коронавирусом
В РФС распространили заявление по поводу того, что один из сотрудников организации может носить коронавирусную инфекцию.
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Политика
Путин приехал в Псков и почтил память павших в Чечне десантников
Президент России Владимир Путин почтил память солдат и офицеров 6-й парашютно-десантной роты, геройски павших в бою в Аргунском ущелье.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Происшествия
В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом в Белоруссии зафиксировали 27 февраля.
Происшествия
Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены
Троих задержанных в Анкаре сотрудников «Sputnik Турция» отпустили после дачи показаний. Об этом сообщает РИА «Новости».
Футбол
«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России
Экономика
Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса
Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».
Политика
На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев
Более 7 тысяч беженцев собрались в районе контрольно-пропускного пункта «Кастаниес» на турецкой стороне границы с Грецией, сообщает газета «Неа тис Фракис».
Политика
Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»
В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Общество
В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
В воскресенье президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
Хоккей
«Йокерит» всухую разгромил «Локомотив» в первом матче плей-офф КХЛ
«Йокерит» из Хельсинки разгромил дома ярославский «Локомотив» 1 марта в первом матче ¼ финала Западной конференции КХЛ.
Общество
Собчак, Пивоваров и Чепель просят возобновить расследование убийства Листьева
Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу из-за высказывания Осиашвили
Общество
Режим ЧП ввели из-за коронавируса в американском штате Вашингтон
В американском штате Вашингтон власти объявили режим чрезвычайного положения из-за нового коронавируса.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел десантный корабль ВМФ России «Орск»
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Орск» вошел в Средиземное море. Об этом сообщает информационный портал Borsa Gündem.
Армия и оружие
Сирийские СМИ сообщили о неизвестных взрывах на авиабазе Хмеймим
Армия и оружие
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
ПВО продолжают работу уже около 30 минут. Как рассказал РИА Новости сирийский военный источник, огонь ведется по турецким беспилотникам.
Здоровье
Ранние симптомы рака легких часто остаются незамеченными
Ранние симптомы рака легких назвали онкологи из Британского фонда легких.
Армия и оружие
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.
Происшествия
СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Политика
Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий привлечение к административной ответственности за использование нацистской символики без признаков пропаганды или агитации, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Общество
Лувр временно закрылся из-за коронавируса
Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, 1 марта не открылся из-за того, что сотрудники проводят совещание, на котором обсуждается ситуация с коронавирусом.
Происшествия
В Москве из кальянной в полицию доставили 70 подростков
Сотрудники полиции доставили в отдел 70 подростков после проверки в одном из баров с кальянным залом на западе Москвы, сообщили в пресс-центре МВД.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас дал дочери русское имя Маша
Недавно Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз стали родителями: у них родилась дочь.
Экономика
Профессор РЭШ назвал коронавирус удобным поводом для обновления рынков
Экономист считает, что брокеры давно ждали повод скорректировать фондовый рынок — с 2010 года ценные бумаги только дорожали, поэтому временное падение курсов должно помочь экономике.