Общество

Lenta.ruLenta.ruПервое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza.
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Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения коронавирусом в Москве

URA.Ru13:26

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

Lenta.ru13:20

Роспотребнадзор подтвердил первый случай коронавируса в Москве. Им заболел сотрудник РФС

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Сотрудник РФС заболел коронавирусом

Газета.Ru11:26

Baza: Роспотребнадзор подтвердил диагноз «коронавирус» у футболиста в Москве

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Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом сотрудника РФС (Baza)

Sports.ru11:40

Источник: Роспотребнадзор подтвердил наличие коронавируса у сотрудника РФС

Спорт-Экспресс10:59
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Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
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Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета 13:13
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Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".
Вести.Ru вчера в 11:37
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Путин приехал в Псков и почтил память павших в Чечне десантников

Президент России Владимир Путин почтил память солдат и офицеров 6-й парашютно-десантной роты, геройски павших в бою в Аргунском ущелье.
Газета.Ru 08:50
Происшествия

В Москве подрались болельщики «Спартака» и «Динамо»

В Москве подрались болельщики «Спартака» и «Динамо».
Коммерсантъ вчера в 10:15
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Ореанда-Новости вчера в 05:27
Футбол

«Шахтер» прервал 48-матчевую серию без поражений в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" проиграл "Ворксле" в матче 20-го тура чемпионата Украины со счетом 0:1.
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Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.
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В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

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Отец Юлии Началовой запел через год после смерти дочери

Отец Юлии Началовой запел спустя год после безвременной кончины дочери.
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В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
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В Москве из кальянной в полицию доставили 70 подростков

Сотрудники полиции доставили в отдел 70 подростков после проверки в одном из баров с кальянным залом на западе Москвы, сообщили в пресс-центре МВД.
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Турция в Сирии: вторжение без объявления войны

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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

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«Манчестер Сити» взял верх над «Астон Виллой» в финале Кубка английской футбольной лиги.
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Армия и оружие

Военный эксперт сравнил Ту-95 с американским B-52

Обе машины считаются «дедушками» дальней авиации, ведь первые образцы были выпущены еще 60 лет назад.
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Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак

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Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»

В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
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Собчак и Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Листьева

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Границу Турции с ЕС пересекли уже более 100 тыс. беженцев

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