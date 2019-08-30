Общество
Ин-спейс.руПервого сентября Землю накроет магнитная буря
Credit: NASA Goddard's scientific Visualization studio В целом, 2019 год является очень спокойным с точки зрения геомагнитной активности. Так, с января было зарегистрировано всего десять магнитных бурь, ни одна из которых не превысила минимального первого уровня по пятибалльной шкале.
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Близится магнитная буря: эксперты рассказали, стоит ли бояться
Московский Комсомолец30 августа в 04:45
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
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Жителей Молдовы ждет тяжелое начало сентября: Жару усугубит мощная магнитная буря
КП - Молдова30 августа в 18:00
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
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Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Космос
Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
РИА Новости 11:15
Армия и оружие
ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США
Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.
Интерфакс 01:25
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Культура
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
"Зенит" выиграл со счетом 1:0 и уходит на большой двухнедельный перерыв в ранге одного из трех лидеров Премьер-Лиги с 17 очками.
Комсомольская правда вчера в 13:57
Футбол
«Динамо» арендовало футболиста «Уфы» Игбуна до конца сезона
RT на русском 10:53
Происшествия
В Беслане вспомнили жертв теракта, произошедшего 15 лет назад
В Беслане почтили память тех, кто погиб от рук террористов 1 сентября 2004 года. Об этом рассказала Новая Газета.
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Шоу-бизнес
Поклонская подтвердила развод с мужем
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
РИА Новости 11:10
Политика
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады
Экс-президент Украины Петр Порошенко не остался без работы.
Российская газета 10:58
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Авто
Стало известно российское название кроссовера Geely SX11
Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely GS, Geely Coolray (SX11) и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11.
Автостат 02:27
Путешествия
Индия снизила стоимость электронных виз для россиян
Прежде россияне за однократную электронную визу в Индию сроком на 30 дней платили $60.
Интерфакс 07:45
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Здоровье
Роспотребнадзор назвал лучшим способом профилактики гриппа вакцинацию
Исследования Роспотребнадзора показали, что одним из самых эффективных способов избежать инфекции является вакцинация.
РИА Дагестан 03:41
Политика
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Политика
СМИ сообщили об обсуждении Борисом Джонсоном внеочередных выборов
Как сообщает Би-би-си, депутаты собираются предложить законопроект, который обяжет Бориса Джонсона отсрочить дату Brexit до 31 января 2020 года, если он не сможет договориться с Евросоюзом об условиях выхода.
РБК 11:24
Армия и оружие
Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
РИА Новости 11:15
Путешествия
Крым посетили почти шесть миллионов туристов
Как сообщало ИА REGNUM, по данным минкурортов РК, в 2019 году Крым должны посетить около 7,5 млн туристов.
REGNUM 10:30
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Общество
В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами
Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Политика
В Берлине начинается подготовка саммита «нормандской четверки»
В Берлине в понедельник состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина).
Росбалт вчера в 18:36
Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09