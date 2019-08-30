Общество

Ин-спейс.руИн-спейс.руПервого сентября Землю накроет магнитная буря

Credit: NASA Goddard's scientific Visualization studio В целом, 2019 год является очень спокойным с точки зрения геомагнитной активности. Так, с января было зарегистрировано всего десять магнитных бурь, ни одна из которых не превысила минимального первого уровня по пятибалльной шкале.
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