Коронавирус
Газета.RuПервого водителя задержали в Москве за нарушение карантина
В департаменте подчеркнули, что это первый подобный случай в столице. Нарушителя принудительно отправили в одну из инфекционных больниц города.
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Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
Политика
В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся.
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
Общество
Скворцова предсказала срок пика эпидемии коронавируса в России
Как отметила Скворцова, снижение статистики заболеваемости коронавирусом займет такой же период, как и рост числа заболевших за сутки.
Общество
Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска
Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы предупредил о ложноотрицательных тестах на коронавирус
Врачи объясняли, что точность существующих тестов на COVID-19 «составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты».
Политика
В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти
Американский президент Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом по нефтяной сделке, сообщили в Белом доме.
Авто
Появились фото французской версии «Москвич-2141»
Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Игры
Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler
Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
Авто
Назвали Всемирный автомобиль 2020 года
Премия «Дизайн года» досталась японской Mazda 3. Porsche Taycan стал лучшим среди спортивных автомобилей и победителем в категории «Люкс».
Политика
В Кремле заявили, что корректировок нацпроектов пока не было
Никаких корректировок национальных проектов пока не было, но из-за коронавируса этот процесс может быть гибким, решения будет принимать правительство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Жительницу Перми с подозрением на коронавирус сняли с поезда в Кирове
10 апреля 80-летнюю жительницу Перми сняли с поезда в Кирове с подозрением на коронавирус.
Общество
Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским
Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
Общество
Попова: порядка четверти заболевших COVID-19 не имеют симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка четверти больных коронавирусом не имеют симптомов, характерных для заболевания.
Шоу-бизнес
Эмбер Херд может получить три года тюрьмы за клевету на Джонни Деппа
Если будет доказано, что актриса умышленно нарисовала себе синяки для подачи иска в суд на Деппа, то ей грозит три года тюрьмы.
Кино
Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина
Сериал о «карантинной любви» решил снять Константин Богомолов: в основе «Безопасных связей» истории сразу трех пар,у которых во время самоизоляции развиваются отношения.
Гаджеты
Качественные рендеры PlayStation 5 с контроллером DualSense опубликованы в сети
Что касается рендеров самой PlayStation 5, их разработал Джузеппе Спинелли (Giuseppe Spinelli) — дизайнер из Италии.
Общество
Правительство определило правила возврата денег туристам
Правительство России утвердило правила возврата клиентам туристических фирм денег из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора.
Политика
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Биатлон
Польховский станет новым главным тренером сборной России по биатлону
Валерий Польховский выдвинут правлением Союза биатлонистов России на пост главного тренера сборной команды страны по биатлону.
Общество
Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции
Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
Армия и оружие
The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России
Вашингтон, 10 апреля 2020, 08:42 — REGNUM Россия унаследовала от Советского Союза самый обширный в мире арсенал ракет, которые призваны выполнять широкий спектр задач, от регионального, если речь идет о неядерных вариантах, до стратегического сдерживания в случае с ядерным оружием.
Происшествия
«Дело реставраторов» дошло до суда
Экономика
На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей
"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Общество
ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу
Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
Шоу-бизнес
Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что ведущие российские артисты никогда не платили налогов на свою концертную деятельность.
Общество
Коронавирус проник на французский авианосец «Шарль де Голль»
Ранее случаи коронавируса были выявлены на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт».