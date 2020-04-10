Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПервого водителя задержали в Москве за нарушение карантина

В департаменте подчеркнули, что это первый подобный случай в столице. Нарушителя принудительно отправили в одну из инфекционных больниц города.
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Второго за день нарушившего домашний карантин водителя поймали в Москве

Lenta.ru09:13

В Москве впервые остановили водителя, нарушившего карантин по COVID-19

РИА Новости04:56

Нарушившего карантин водителя задержали в Москве

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Авто столичного нарушителя карантина продезинфицируют

РИАМО06:46

Первый нарушивший карантин водитель был остановлен в Москве

Вечерняя Москва04:47

В Москве первого водителя остановили за нарушение обязательного домашнего карантина

ТАСС04:41

Нарушивший карантин водитель задержан на пересечении МКАД и Щелковского шоссе в ходе рейда

Агентство Москва04:33
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Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

Российская газета 04:19
Политика

В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся.
ТАСС 09:03
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество

Скворцова предсказала срок пика эпидемии коронавируса в России

Как отметила Скворцова, снижение статистики заболеваемости коронавирусом займет такой же период, как и рост числа заболевших за сутки.
Что происходит 06:50
Общество

Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска

Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
РИА Новости 07:58
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы предупредил о ложноотрицательных тестах на коронавирус

Врачи объясняли, что точность существующих тестов на COVID-19 «составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты».
Коммерсантъ 06:00
Политика

В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти

Американский президент Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом по нефтяной сделке, сообщили в Белом доме.
RT на русском вчера в 18:09
Авто

Появились фото французской версии «Москвич-2141»

Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Автоновости дня вчера в 11:15
Игры

Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler

Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
Авто

Назвали Всемирный автомобиль 2020 года

Премия «Дизайн года» досталась японской Mazda 3. Porsche Taycan стал лучшим среди спортивных автомобилей и победителем в категории «Люкс».
Car.ru 08 апреля в 23:28
Политика

В Кремле заявили, что корректировок нацпроектов пока не было

Никаких корректировок национальных проектов пока не было, но из-за коронавируса этот процесс может быть гибким, решения будет принимать правительство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:13
Происшествия

Жительницу Перми с подозрением на коронавирус сняли с поезда в Кирове

10 апреля 80-летнюю жительницу Перми сняли с поезда в Кирове с подозрением на коронавирус.
Новый компаньон 06:31
Общество

Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским

Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РИА Новости 08:29
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
РИА Новости 09:02
Общество

Попова: порядка четверти заболевших COVID-19 не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка четверти больных коронавирусом не имеют симптомов, характерных для заболевания.
РЕН ТВ 09:25
Шоу-бизнес

Эмбер Херд может получить три года тюрьмы за клевету на Джонни Деппа

Если будет доказано, что актриса умышленно нарисовала себе синяки для подачи иска в суд на Деппа, то ей грозит три года тюрьмы.
Слово и Дело вчера в 21:17
Кино

Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина

Сериал о «карантинной любви» решил снять Константин Богомолов: в основе «Безопасных связей» истории сразу трех пар,у которых во время самоизоляции развиваются отношения.
Комсомольская правда 08:10
Гаджеты

Качественные рендеры PlayStation 5 с контроллером DualSense опубликованы в сети

Что касается рендеров самой PlayStation 5, их разработал Джузеппе Спинелли (Giuseppe Spinelli) — дизайнер из Италии.
ГЛАС.RU вчера в 15:57
Общество

Правительство определило правила возврата денег туристам

Правительство России утвердило правила возврата клиентам туристических фирм денег из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора.
Вестник Кавказа 04:40
Политика

10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
Биатлон

Польховский станет новым главным тренером сборной России по биатлону

Валерий Польховский выдвинут правлением Союза биатлонистов России на пост главного тренера сборной команды страны по биатлону.
Вести.Ru 07:16
Общество

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
РБК 09:11
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Политика

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ 05:51
Армия и оружие

The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России

Вашингтон, 10 апреля 2020, 08:42 — REGNUM Россия унаследовала от Советского Союза самый обширный в мире арсенал ракет, которые призваны выполнять широкий спектр задач, от регионального, если речь идет о неядерных вариантах, до стратегического сдерживания в случае с ядерным оружием.
REGNUM 01:42
Происшествия

«Дело реставраторов» дошло до суда

Интерфакс 09:10
Экономика

На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
Общество

ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу

Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
РИА Новости 08:54
Шоу-бизнес

Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что ведущие российские артисты никогда не платили налогов на свою концертную деятельность.
Телепрограмма 06:12
Общество

Коронавирус проник на французский авианосец «Шарль де Голль»

Ранее случаи коронавируса были выявлены на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт».
Взгляд.ру 06:58
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